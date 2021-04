Red Dead Redemption 2, fan scopre come fare “suicidare” i nemici

A distanza di anni dall’uscita i fan continuano a non poter fare a meno di ammirare l’incredibile cura per i dettagli che Rockstar Games ha riservato a Red Dead Redemption 2, un vero e proprio capolavoro western: un segreto scoperto da poco è che, in determinate condizioni, si possono spingere i nemici a «suicidarsi».

Si può ammirare particolarmente l’enorme bontà del lavoro fatto dagli sviluppatori osservando piccoli segreti che agli occhi comuni possono sembrare normali, ma che in realtà hanno richiesto molto tempo ed un grande studio: un esempio particolare è il comportamento curioso dei pesci, davvero realistico ed unico per titoli come questo.

Ulteriori dettagli nascosti possono manifestarsi a seconda del nostro modo di giocare: ad esempio pur durante una rapina Arthur Morgan può dimostrare ancora una volta la propria generosità.

L’utente YouTube Gonkmaster ha invece osservato un curioso comportamento realistico dei proiettili nemici durante una sparatoria avvenuta da parte di cacciatori di taglie.

I nemici di Red Dead Redemption 2 potrebbero finire per uccidersi da soli per sbaglio.

Alla fine di questo particolare conflitto a fuoco, il giocatore ha deciso infatti di utilizzare il proprio lazo per intrappolare l’ultimo cacciatore rimasto, facendo succedere qualcosa di inaspettato e finendo per lasciare che si uccidesse da solo, senza volerlo.

Il nemico infatti stava già mirando al nostro protagonista e stava per sparare un secondo prima di rimanere intrappolato, ma l’avversario non ha fatto in tempo a spostare la mano dal grilletto.

Di conseguenza, il fucile ha cambiato traiettoria ed ha sparato alla sua gamba, uccidendolo all’istante.

Potete osservare questo curioso comportamento di questo nemico di Red Dead Redemption 2 qui sotto, grazie al video pubblicato dallo stesso utente sul proprio canale YouTube:

Nonostante il risultato finale sia naturalmente molto comico, si tratta dell’ennesima dimostrazione della cura per i dettagli che gli sviluppatori hanno riposto in ogni singolo elemento del gioco: risulta infatti molto difficile riuscire a trovare altri giochi con un comportamento così realistico dei proiettili.

Un piccolo segreto che tantissimi utenti non sapevano potesse effettivamente accadere nel gioco, come dimostrato dai tantissimi commenti che hanno non solo fatto i complimenti a Rockstar Games per aver realizzato uno dei migliori open world di sempre, ma anche all’utente per essere riuscito a catturare questo incredibilmente momento.

Esplorando più a fondo nell’avventura è possibile trovare ulteriori segreti nascosti dagli sviluppatori: uno dei più interessanti è stato sicuramente riuscire a scoprire dove si trova esattamente la casa di Trelawny a Saint Denis.

Sono però presenti tantissimi easter egg nel titolo: di recente la community si è riunita eleggendo, a detta loro, «il più bello di sempre» e relativo agli ufo.