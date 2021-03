Il fondatore di Rockstar Leeds è morto: ha lavorato anche a GTA e Red Dead

Un grave lutto ha colpito in queste ore l’industria dei videogiochi; Gordon Hall, fondatore del team di sviluppo autore di GTA Chinatown Wars, Rockstar Leeds, è morto.

La notizia è stata confermata da Gameindustry.biz e ufficializzata da vari addetti ai lavori con sede nello Yorkshire.

La carriera di Hall è iniziata con la fondazione di Möbius Entertainment nel 1997, dando alla luce una varietà di titoli per console Game Boy e Game Boy Advance. Dopo il suo impegno sulla versione GBA di Max Payne, Rockstar Games ha acquisito lo studio ribattezzandolo Rockstar Leeds.

Sotto la guida di Hall, lo sviluppatore ha lavorato con altri team Rockstar per creare giochi di successo come Grand Theft Auto: Liberty City Stories e GTA: Chinatown Wars. Hall ha anche lavorato presso Rockstar San Diego nel 2009, dove ha contribuito allo sviluppo di Red Dead Redemption.

Tra il 2011 e il 2013, Gordon si è preso un anno sabbatico per approfondire la psicologia dei giocatori e la strategia delle microtransazioni, tornando poi nel mondo dello sviluppo dei giochi come chief creative officer per Activision Blizzard Mobile.

«Gordon è stato semplicemente geniale, incredibilmente motivante e sempre positivo», ha affermato Martyn Brown, business development presso Five Aces Publishing e co-fondatore di Team17.

«La sua ricerca dell’eccellenza è stata sbalorditiva e ha formato un grande legame di fiducia con coloro che hanno scelto di lavorare al suo fianco. Come amico di vecchia data, era davvero fonte di ispirazione e socialmente parlando un vero e proprio uragano di energia, tenendo tutti nel palmo della propria mano. Gordon ci mancherà davvero moltissimo», ha aggiunto Brown.

La redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con gli amici, i colleghi e la famiglia di Gordon.