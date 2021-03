Red Dead Redemption 2, petizione dei fan: dateci DLC single-player!

La trama di Red Dead Redemption 2, il colosso western prodotto da Rockstar Games, ha colpito e commosso tantissimi giocatori in tutto il mondo.

Quest’avventura è talmente ricca di dettagli da essere anche stata utilizzata per un corso di storia all’università, insieme al capitolo originale della serie.

Il gioco sta continuando a venire supportato dagli sviluppatori grazie a Red Dead Online, il comparto multiplayer che ha subito diversi cambiamenti e che recentemente è diventato anche standalone.

Considerando che la serie nasce come esperienza single-player, alcuni fan sono rimasti delusi dall’assenza di nuovi contenuti, anche a pagamento, per la campagna dopo ormai 3 anni dall’uscita.

Per questo motivo, come riportato da Game Rant, diversi giocatori hanno deciso di diffondere una petizione online che chiede a gran voce a Rockstar Games di realizzare contenuti DLC anche per l’avventura principale.

Nonostante siano passati 3 anni, i giocatori continuano a chiedere DLC per Red Dead Redemption 2.

La petizione venne avviata su Change.org ben due anni fa, ma solo recentemente è stata scoperta e rilanciata dai giocatori che hanno deciso di sfruttarla per provare a farsi sentire dagli sviluppatori, arrivando in poche ore ad oltre 5000 firme, che continuano a crescere rapidamente.

I fan sperano dunque che possano ancora arrivare delle espansioni che mostrino la trama di Red Dead Redemption 2 sotto punti di vista differenti da quelli di Arthur Morgan e John Marston, permettendoci magari di interpretare un altro membro della gang di Van der Linde o di personaggi completamente nuovi.

Considerando però che è passato davvero tanto tempo dall’uscita del gioco senza avere alcuna notizia di contenuti aggiuntivi, è probabile che l’appello dei giocatori rimanga purtroppo inascoltato: nel caso Rockstar dovesse però decidere davvero di fare uscire DLC per Red Dead Redemption 2, vi terremo ovviamente aggiornati.

Nel frattempo i fan possono continuare ad ammirare la cura per i dettagli nel gioco: ha sorpreso per esempio come un piccolissimo cambiamento possa rendere gli arresti in-game molto più aggressivi.