Red Dead Redemption 2, Arthur a volto coperto svela un dialogo segreto

Red Dead Redemption 2 è uno dei titoli più apprezzati della scorsa generazione, e i giocatori non hanno nessuna intenzione di abbandonare il mondo western creato da Rockstar Games.

Arricchita da una trama profonda e da una mole di segreti apparentemente infinita, l’epopea di Arthur Morgan ha tutte le carte in regola per continuare a intrattenere ed emozionare la community.

Anche la cura riservata dagli sviluppatori alla fauna del titolo continua a riservare qualche gradevole sorpresa, e il livello di dettaglio che caratterizza gli animali non smette di sbalordire.

Tra le ultime novità scoperte dagli utenti durante le loro scorribande, non può non essere citato un luogo “stregato” (anzi, una vera e propria città fantasma) in cui hanno luogo degli eventi inspiegabili.

La novità di oggi arriva da un dialogo segreto scoperto da un fan in modo del tutto involontario durante una missione della storia principale.

Le battute nascoste possono essere “sbloccate” nel caso in cui Arthur indossi un fazzoletto per coprire il volto. Facendolo, ci troveremo davanti a uno scambio di opinioni che non avrebbe luogo nell’eventualità contraria.

Durante una missione con Pioggia Che Cade, sarà infatti possibile assistere alla seguente conversazione semplicemente occultando i nostri connotati (via GameRant):

Come avrete appena visto, se selezioneremo l’oggetto durante la cavalcata sulle montagne rocciose, il nostro compagno ci farà notare ad Arthur che «non è necessario coprirsi il volto qui fuori».

Il cowboy, consapevole di essere ormai al centro di un vicolo cieco, con i Pinkerton e gli scagnozzi di Cornwall decisi a fargliela pagare, risponderà che «non ci crederà, ma c’è un sacco di gente che mi sta cercando».

Pioggia Che Cade dimostrerà ancora una volta la sua serenità e pacatezza, concludendo il discorso con un accomodante «come desidera».

Si tratta di un gradevole dettaglio, ancora una volta in grado di testimoniare l’estrema cura infusa dal team di Rockstar Games per rendere il mondo di Red Dead Redemption 2 realistico e vibrante.

Solo qualche giorno fa, un videogiocatore si era imbattuto in un altro sbalorditivo avvenimento con protagonista un orso, che ha rischiato di uccidere Arthur in un momento davvero poco opportuno.

Se preferite circondarvi di animali piuttosto che di esseri umani, vi farà piacere sapere che da adesso è possibile avere un cane come compagno (grazie a una mod).

I dettagli cruenti sono all’ordine del giorno in un prodotto simile. Se siete convinti di avere uno stomaco forte, date un’occhiata a questa curiosa scoperta avvenuta in seguito a un headshot perfetto.