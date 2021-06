Red Dead Redemption 2, attenti all’orso: la cutscene non vi salverà

Red Dead Redemption 2 non vuole saperne di chiudere con le sorprese e la quantità di tempo trascorsa dall’uscita, risalente ormai a tre anni fa, è direttamente proporzionale alla mole di dettagli che i fan continuano a scoprire.

Ora, le eroiche gesta di Arthur e della gang di Dutch tornano a mostrarsi in occasione di un nuovo evento che ha visto protagonista un ignaro videogiocatore.

La community ha supportato il gioco di Rockstar Games fin dal lancio, e si è più volte occupata di dare vita ad alcune interessanti mod, l’ultima delle quali ci permette di avere un cane come compagno.

C’è spazio anche per qualche dettaglio cruento: un fan ha scoperto che, in seguito a un headshot eseguito alla perfezione (e con l’aiuto di un calibro adeguato), è possibile imbattersi nei resti dentali degli sventurati NPC.

Adesso, una nuova clip ci mostra un attacco del tutto inaspettato, condotto da un orso nei confronti di un indifeso Arthur in un momento davvero poco opportuno.

La rischiosa aggressione è avvenuta nel corso di una missione della serie “Arcadia per Dilettanti”, incentrata sulle sventurate gesta di un fotografo naturalista alle prime armi.

Albert Mason, questo il nome dell’artista in erba, ci chiederà più volte di tirarlo fuori dai guai durante alcune delle sue sessioni fotografiche, portandoci ad affrontare delle creature estremamente pericolose.

L’utente di Reddit danilo043 stava portando a termine una di queste missioni, nello specifico quella relativa al branco di lupi, quando è stato improvvisamente attaccato da un orso nel bel mezzo di una cutscene.

Potete “apprezzare” il risultato di questa sventurato accadimento grazie al video sottostante (via GameRant):

Come non avrete potuto fare a meno di notare, l’orso assale il protagonista proprio in concomitanza con l’inizio del filmato, diventandone a tutti gli effetti uno dei protagonisti.

Fortunatamente Arthur uscirà indenne dal rischiosissimo confronto, al netto di qualche abrasione visibile sul suo volto.

I giocatori navigati ricorderanno che gli orsi sono degli animali molto difficili da gestire in Red Dead Redemption 2, e possono sorprendere il protagonista nei momenti più inaspettati.

Ma le novità non finiscono qui. Di recente, un fan si è messo alla ricerca della verità sui mendicanti ciechi, ed è incorso in una sorprendente scoperta.

C’è spazio anche per qualche inevitabile glitch, e il mulino di Strawberry ne sa qualcosa. Posizionandovi in un punto specifico dell’edificio, potrete spiccare il volo fino a raggiungere quote considerevoli.

Se non avete ancora recuperato il titolo, potete cogliere l’occasione dei Doppi Sconti attualmente in corso su PlayStation Store per aggiudicarvi il gioco in versione Ultimate Edition.