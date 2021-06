Red Dead Redemption 2 ha una zona “stregata” dove succede di tutto

Red Dead Redemption 2, essendo di fatto un prequel del capitolo originale, include personaggi e location non necessariamente presenti nel primo episodio.

Tra queste figura anche Armadillo, una città fantasma abbandonata in seguito allo scoppio di un’epidemia di scarlattina, apparsa nella prima avventura di John Marston.

Proprio a marzo di quest’anno un fan ha ricostruito la Armadillo del primo capitolo grazie ad una mod lanciata solo ed esclusivamente per la versione PC.

Dopo essere stata abbandonata nel 1899, Armadillo è una ghost town nella sua versione datat 1907, anno in cui è ambientato l’ultimo capitolo.

Ora, via Reddit, un fan ha scoperto che il villaggio sembra essere infestato da qualche presenza sovrannaturale non meglio identificata.

Poco sotto, infatti, un video mostra uno dei vari accadimenti apparentemente inspiegabili:

La carrozza sembra infatti “spiccare il volo”, coi cavalli visibilmente spaventati e confusi (tanto che alcuni di loro decidono di allontanarsi dalla zona).

Ovviamente, la spiegazione potrebbe essere più semplice, senza tirare in ballo fantasmi e spiriti: con molta probabilità, infatti, si tratta di un qualche tipo di bug o glitch in grado di fare letteralmente impazzire tutto ciò che entra in contatto con quella particolare zona della mappa.

Sicuramente, però, considerando che parliamo di una città fantasma, la cosa risulta essere in ogni caso piuttosto singolare.

