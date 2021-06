Red Dead Redemption 2, headshot perfetto svela un dettaglio cruento

Sono passati quasi tre anni dall’arrivo di Red Dead Redemption 2 e l’odissea western di Rockstar Games continua a essere uno dei prodotti più apprezzati dalla community.

La storia di Arthur, Dutch, John e tutti i membri della gang possiede un indiscutibile fascino legato alla narrazione e alla ricchezza dell’offerta, colma di contenuti vari e (quasi) inesauribili.

Si tratta di un gioco davvero denso, ed è comprensibile che, anche a distanza di parecchio tempo, continuino a emergere nuovi bug e glitch scoperti dagli utenti. L’ultimo di una lunga serie ci permette di spiccare il volo fino a raggiungere altezze notevoli.

Alcuni di questi errori hanno comportato un esito decisamente ironico, come questo inatteso incontro a Saint Denis che ha dato l’opportunità al protagonista di compiere la sua vendetta.

I dettagli sembrano non finire mai, e adesso un giocatore particolarmente attento ne ha trovato un altro, tanto brutale quanto interessante.

L’utente M-Crossy1 si è imbattuto in una curiosa scoperta che non ha mancato di condividere su Reddit per la gioia di tutti gli appassionati di Red Dead Redemption 2.

Il giocatore si è accorto che, facendo letteralmente saltare la testa a un NPC, sarà possibile assistere a uno spettacolo a dir poco cruento, mostrato nell’immagine sottostante (via GameRant):

Si tratta di una visione sconsigliabile per gli stomaci deboli ma, come avrete notato, tra i resti del corpo sarà possibile rinvenire una fila di denti ancora attaccati alle gengive.

È bene sottolineare che le varie armi disponibili hanno un effetto diverso nel caso in cui l’obiettivo sia strettamente quello di far saltare il cranio a qualche malcapitato, e in alcuni casi (soprattutto con le pistole di piccolo calibro) sarà necessario insistere.

Di conseguenza, i modi migliori per replicare il sanguinoso risultato mostrato dall’utente sono due: infierire sulla testa di un NPC dopo averlo ucciso, oppure sperare che la killcam in slow-motion ci mostri un effetto simile a quello visto in foto.

Comunque vada, per imbattersi in un contenuto analogo sarà necessario un certo quantitativo di tempo, che potrete intervallare con la visione del film ufficiale di Red Dead Redemption.

La fedeltà dei fan è in grado di fare notizia da sé: uno di loro è riuscito a replicare in tutto e per tutto il diario in cui Arthur Morgan appunta frammenti di vita, bozzetti e pensieri nel corso dell’avventura.

Le reazioni degli NPC sono molto varie, e spesso meno cruente rispetto a quanto mostrato finora. Se dovesse passarvi per la testa di urtare una donna senza chiederle scusa, è bene avvisarvi che potreste incorrere in un rischio notevole.