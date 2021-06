Red Dead Redemption 2, un dettaglio lo rende “next-gen”

Nonostante sia uscito ormai da diversi anni, Red Dead Redemption 2 è ancora un gioco ricco di fascino e carisma, nonché uno dei più importanti tra quelli partoriti dai creatori di GTA.

L’avventura open world di Rockstar Games è infatti un titolo colossale, in grado di immergerci nelle lande desolate del Vecchio West come pochi giochi sono riusciti a fare in precedenza.

Tra le tante curiosità segnalate dalla community via Reddit, inclusa quella relativa alla cosiddetta città fantasma di Armadillo, è ora emerso un dettaglio che confermerà come Red Dead Redemption 2 sia un gioco tecnicamente ancora eccelso, a diverso tempo dal rilascio nei negozi.

Un utente ha infatti pubblicato una serie di scatti fotografici realmente sorprendenti, in cui viene posto l’accento sul livello di dettaglio dei piccoli animali presenti nel gioco.

Non parliamo infatti di cavalli, orsi o altre creature appartenenti alla ricca fauna del titolo Rockstar, bensì di animali come semplici rane o lepri.

Come potete vedere dalle immagini sottostanti, il grado di realismo è ancora estremamente elevato, nonostante non stiamo di certo parlando di un gioco di nuova generazione.

Dalle immagini risulta evidente come il livello di dettaglio degli animali sia così alto da fare impallidire anche numerosi titoli open world di ultima generazione, senza contare anche altri open world piuttosto blasonati come The Witcher 3: Wild Hunt o The Elder Scrolls V: Skyrim.

