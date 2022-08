Questo remake di Resident Evil è ciò che i fan sognano da anni

La saga di Resident Evil non ha certo bisogno di presentazioni, specie i capitoli storici usciti a fine anni ’90 sulle piattaforme a 32-bit dell’epoca.

Resident Evil Village tornerà presto in una Gold Edition (che potete prenotare al prezzo minimo garantito su Amazon), contenente nuovi personaggi giocabili e opzioni che mirano ad espandere l’ottavo capitolo del franchise horror di Capcom.

Al netto degli aggiornamenti in arrivo, i fan non hanno mai dimenticato infatti gli episodi classici del franchise, alcuni dei quali entrati nel mito.

Ora, tra un fan remake di Resident Evil 9 e l’altro, un altro appassionato si è dilettato in un rifacimento del primo Resident Evil classico, per un risultato davvero sorprendente.

Come riportato da DSO Gaming, RE Biohazard ha condiviso un video che mostra un fan remake del primo capitolo della serie, in Unreal Engine 5.

Questo rifacimento appare del tutto fedele al concetto del gioco originale, simile al capitolo a 32 bit. Sì, vale a dire che le inquadrature saranno quelle classiche, così come il sistema di controllo “tank”.

Poco sotto, il video che mostra il risultato finale (che ai nostalgici piacerà senz’altro).

Il video, della durata di poco più di due minuti, mostra infatti alcune situazioni di gioco davvero molto familiari (con tanto di zombie al seguito), così come le location che potremo visitare ispirate in tutto e per tutto alla villa del gioco originale.

Del resto, i remake di Resident Evil sono sempre più belli, visto che anche quello di Code Veronica creato da un fan ha sicuramente il suo perché.

Nel frattempo Capcom ha mostrato, di recente, un filmato di Resident Evil 4 Remake di cui tanto si era parlato e che, finalmente, abbiamo visto in azione.

Restando in tema, Numskull e Capcom hanno da poco presentato la nuova statuetta in edizione limitata di Nemesis, il temibile villain di Resident Evil 3, il cui costo non è però certamente alla portata di tutti.