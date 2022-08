Resident Evil 9 è un incubo a occhi aperti, e un fan lo ha immaginato

Resident Evil Village tornerà presto in una Gold Edition, contenente nuovi personaggi giocabili e opzioni che mirano ad espandere l’ottavo capitolo del franchise horror di Capcom.

Il gioco (di cui potete prenotare la Gold Edition al prezzo minimo garantito su Amazon) ha infatti messo d’accordo critica e pubblico.

Vero anche che, al netto degli aggiornamenti in arrivo, gli occhi dei fan sono rivolti anche al prossimo Resident Evil 9, di cui al momento non si praticamente nulla.

A fronte di ciò, e lasciando un attimo da parte le novità in arrivo durante il prossimo mese di ottobre, qualcuno ha deciso di immaginare il nono capitolo della saga di Biohazard.

TeaserPlay, un content creator ormai divenuto celebre per quanto riguarda i concept trailer in Unreal Engine 5, ha infatti dato vita a un vero e proprio incubo a occhi aperti.

Il trailer del fantomatico Resident Evil 9 mostra infatti un Leon S. Kennedy palesemente invecchiato, mentre si prepara a fronteggiare alcuni dei nemici storici della saga.

Da Nemesis, passando per Albert Wesker sino alla nota Lady Dimitrescu: tutti i più celebri villain della serie horror sembrano infatti essersi dati appuntamento per avere così la loro vendetta.

«Ho immaginato cosa succederebbe se tutti i villain della serie Resident Evil tornassero in vita in un cimitero oscuro e si riunissero tra loro», spiega TeaserPlay.

Chiaramente, quasi inutile sottolinearlo, si tratta solo di un concept trailer non ufficiale, visto che Capcom non ha ancora svelato i piani per il nono capitolo regolare della serie.

Parlando ancora di villain, in particolare di Lady Dimitrescu, avete letto che la vampira si è rivelata così popolare da aver perfino ispirato una statua da 1500 dollari?

Ma non solo: Numskull e Capcom hanno presentato la nuova statuetta in edizione limitata di Nemesis, l’indimenticabile personaggio di Resident Evil 3, il cui costo non è però certamente alla portata di tutti.