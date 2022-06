Resident Evil 4, meglio il remake o l’originale? Arriva un video confronto

Durante la nottata di ieri, Capcom ha mostrato un nuovo assaggio di Resident Evil 4 Remake, gioco che promette di mandare in brodo di giuggiole i fan del capitolo originale.

Il rifacimento del classico survival horror (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) approderà infatti il 24 marzo 2023, su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam, anche per PlayStation VR2.

L’ulteriore assaggio che abbiamo avuto modo di ammirare poche ore fa ha messo in mostra un gioco potenzialmente molto interessante.

Se alcune settimane fa erano emersi online i primi video comparativi tra il remake in uscita e l’originale, è ora il turno di un nuovo confronto davvero molto dettagliato.

Come riportato anche da Wccftech, il nuovo video realizzato da ElAnalistaDeBits mette in evidenza, tra l’altro, i cambiamenti dell’ora del giorno e i miglioramenti dell’illuminazione all’inizio del gioco, che si traducono in un’atmosfera decisamente più inquietante.

Ma non solo: sono stati rimarcati anche i miglioramenti nei dettagli dei modelli dei personaggi, con Leon che appare notevolmente più dettagliato rispetto al remake di Resident Evil 2.

Poco sotto, nel player dedicato, trovate il nuovo video confronto.

Da quello che è possibile notare, il remake migliora l’originale sotto tutti i punti di vista. «Questa è una reimmaginazione di Resident Evil 4, che preserva le caratteristiche che avete amato del gioco e rende più moderne alcune cose» hanno spiegato il director e il producer del gioco, in occasione dello showcase Capcom di ieri notte.

Staremo a vedere se il prodotto finale riuscirà a non tradire le aspettative, sebbene le carte in regola per avere tra le mani un gioco straordinario ci sono tutte.

Negli ultimi tempi Resident Evil 4 è anche tornato con una versione pensata per la realtà virtuale ottimamente concepita e che non ha deluso le aspettative degli appassionati, specie quelli dotati di visore VR.

Ma non solo: mesi fa è stata rilasciata anche una remaster gratuita di RE4 realizzata dai fan, pensata per rendere ancora più bella da vedere l’avventura horror di Leon.