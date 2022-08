A breve potrete avere un Nemesis tutto vostro sul comodino

Sappiamo che tutti i fan di Resident Evil hanno un sogno proibito: poter avere un loro Nemesis da tenere sempre vicino e coccolare (!), con il suo adorabile sorriso e la sua rassicurante imponenza.

Probabilmente no, non è proprio così – ma i collezionisti saranno felici di sapere che Numskull, marchio noto per i suoi prodotti su licenza dei videogiochi più celebri, ha annunciato l’arrivo della statuetta ufficiale in edizione limitata dedicata a Nemesis, direttamente da Resident Evil 3.

Questo pezzo da collezione, in pre-ordine a 120,99 euro per mercati come il nostro su siti come Zavvi, è previsto in arrivo per il 30 novembre prossimo ed è alto 27,7 cm. E, nella sua statura, potete vedere che il Nemesis è sorprendentemente dettagliato.

Quel sorriso, quel maledetto sorriso!

Lo troviamo equipaggiato di tutto punto, con il viso che – come potete vedere dalle immagini – richiama al 100% quello del gioco. Da notare anche la base su cui la statua è sistemata, impreziosita da macerie di Raccoon City e da nastri che dovevano indicare il pericolo di contaminazione, decisamente confermato dalla presenza di Nemesis.

Numskull ha confermato di aver realizzato questa statua in stretta collaborazione con Capcom, quindi non sorprende vedere quanto i dettagli richiamino accuratamente l’incubo che braccava Jill Valentine in Resident Evil 3.

Come leggiamo sul sito ufficiale della statuetta a questo link, «il suo unico scopo è quello di trovare ed eliminare i membri di S.T.A.R.S.», un’informazione che i giocatori della saga horror di Capcom probabilmente sanno fin troppo bene.

La statuetta è stata anche presentata con un video, che potete trovare in embed poco sopra.

Non viene invece riferito, almeno per il momento, a quanto ammonti la tiratura prevista, considerando che si parla di «statua in edizione limitata».

Se volete esagerare e levarvi del tutto il sonno, vale la pena segnalarvi che in questo momento Numskull sta vendendo anche la statuetta del Tyrant T-002. Non vorrete mica che il Nemesis si senta solo, no?