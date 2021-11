Quanto pesa GTA Trilogy? La risposta è sorprendente

GTA The Trilogy – The Definitive Edition è stato finalmente annunciato poche settimane fa, riempiendo di gioia il cuore degli appassionati.

La versione migliorata, riveduta e corretta della vecchia trilogia già uscita su PlayStation 2 debutterà infatti sul mercato l’11 novembre prossimo.

Oltre alle versioni per console current-gen e PC, questa nuova edizione dei Grand Theft Auto classici riceverà anche un porting su Nintendo Switch su cui supporterà delle feature uniche.

Senza contare che proprio in queste ore alcuni celebri sviluppatori hanno spiegato perché il “vecchio” GTA III è il capitolo più significativo di sempre.

Ora, come riportato anche da The Gamer, sono state rese note le dimensioni dei file per ciascuno dei tre giochi della trilogia rimasterizzata di GTA, su console PS4.

L’account Twitter PlayStation Game Size ha infatti reso noto che GTA III avrà bisogno di 5.293 GB, Vice City ne richiederà più del doppio con 10.768 GB, mentre San Andreas avrà bisogno di 22.679 GB di spazio libero.

Al momento non è chiaro se i giochi potranno essere scaricati singolarmente o se dovranno necessariamente essere installati tutti allo stesso tempo.

È possibile che anche se la collezione dovrà essere acquistata nella sua interezza non sarà necessario scaricare tutti e tre i giochi inclusi nel pacchetto.

Poco sotto, il confronto che mette a paragone la grandezza dei file delle versioni originali con quelle appartenenti alla Definitive Edition, davvero fuori scala rispetto a quella dei giochi usciti su console a 128-bit.

GTA III

Originale: 1.569 GB

DE : 5.293 GB

GTA Vice City

Originale: 2.392 GB

DE: 10.768 GB

GTA San Andreas

Originale: 3.230 GB

DE: 22.679 GB

Ricordiamo in ogni caso che due capitoli singoli della trilogia arriveranno sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Now, rendendo l’offerta davvero molto interessante.

Ma non solo: di recente sono stati svelati i requisiti minimi e consigliati della GTA Trilogy, decisamente alla portata della maggior parte dei giocatori.

Infine, se vi può interessare, perché non date subito un’occhiata anche alla classifica dei migliori e peggiori capitoli di GTA che trovate nelle nostre pagine?