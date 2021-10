GTA The Trilogy – The Definitive Edition su Nintendo Switch avrà delle feature uniche

Dopo numerosi leak, Grand Theft Auto Trilogy è stato finalmente annunciato in uscita a novembre, per la gioia di tutti numerosissimi fan della saga.

Si tratta, come sappiamo, di una nuova riproposizione della vecchia trilogia in una versione riveduta e corretta, per console di attuale generazione.

Rockstar Games ha anche confermato che Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition uscirà anche per Nintendo Switch, un’occasione d’oro per rivivere (o gustare per la prima volta) la storia serie di videogiochi in portabilità.

Ma non solo, la versione Nintendo Switch avrà delle feature uniche ed esclusive.

Invece di creare solamente una versione da giocare in modalità portatile (via Gamerant) il porting su Switch di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition avrà delle caratteristiche esclusive che sfrutteranno le unicità dell’hardware Nintendo.

Secondo Rockstar infatti, la versione Switch della GTA Trilogy includerà la possibilità di scegliere dei particolari controlli che utilizzeranno il giroscopio presente nella console, specialmente per quanto riguarda la mira. Supporterà inoltre uno schema di controlli simile al tanto acclamato e GTA 5.

Le sorprese non finiscono qui, infatti la GTA Trilogy su Nintendo Switch avrà anche il supporto al motion control e si potrà usare il touch screen per zoomare e navigare tra i vari menu del gioco, insieme ad altre rifiniture del titolo in generale.

Insomma, sembra che la trilogia di una delle saghe più amate di Rockstar Games stia per riavere nuova vita, il tutto anche per ingannare il tempo nell’attesa che si sappia qualcosa del prossimo GTA VI, che i fan aspettano con trepidazione.

GTA V ha tra l’altro di recente supportato un fenomeno mondiale di grandi dimensioni, stiamo parlando della serie Netflix Squid Game.

Inoltre, proprio mentre ci stiamo avvicinando ad Halloween, Los Santos è stata invasa dai più spaventosi orrori di qualsivoglia natura.

Tra le nostre pagine trovate anche la classifica dei migliori e peggiori capitoli di GTA secondo noi.