GTA III è il capitolo più importante? Qualcuno ha risposto alla domanda

GTA Trilogy The Definitive Edition, l’edizione rimasterizzata dei tre dei capitoli classici più amati della serie di Rockstar, è stata annunciata solo pochi giorni fa.

I tre episodi della saga di Grand Theft Auto saranno infatti acquistabili in una nuova edizione che rasenta di fatto il remake vero e proprio, che ha ovviamente destato un notevole interesse tra i giocatori.

Difatti, sia il trailer che le prime immagini ufficiali hanno confermato che ci sarà da divertirsi, grazie anche e soprattutto a un comparto tecnico parzialmente rivisto.

Il tutto senza contare che due capitoli singoli della trilogia approderanno sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Now, rendendo l’offerta davvero succosa.

Ora, via PS Blog, in occasione dei 20 anni dall’uscita del GTA III originale, è stato chiesto ad alcuni celebri sviluppatori internazionali il loro impatto con il primo capitolo veramente 3D della saga, un videogioco a tratti davvero rivoluzionario.

Il primo a dire la sua è Brian Hastings, Head of Creative Strategy di Insomniac Games: «GTA III ha cambiato la mia prospettiva su ciò che rende i giochi divertenti.»

«[…] Questo mi ha portato a re-immaginare come l’esplorazione e l’uso aperto di armi e gadget in Ratchet & Clank potessero permettere ai giocatori di trovare il proprio divertimento e approcciarsi al gameplay in modi creativi.»

Successivamente, anche Hideaki Itsuno, Director di Capcom, ha espresso il suo punto di vista: «Sono rimasto impressionato dal modo in cui il gioco è stato realizzato. Ha abbracciato le realtà che derivano da un concetto di mondo aperto, invece di limitare il gameplay. […] La versione giapponese del gioco è stata rilasciata da Capcom, e ricordo di aver pensato: ‘Sono contento di essere dalla loro parte’.»

Anche Mikael Kasurinen, il Game Director di Remedy nonché autore di Control, ha dichiarato: «Ricordo di essere entrato negli uffici di Remedy all’inizio di novembre 2001. Ero eccitato, un po’ ansioso. Era il mio primo giorno di lavoro. La prima cosa che vidi fu un gruppo di persone intorno a un televisore. Alcuni ridevano, altri lo fissavano, senza parole. Stavano giocando a GTA III.»

«Era provocatorio, inaspettato, infinitamente divertente e impossibile da lasciare andare. Un cambiamento tettonico nel gaming che ha posto le basi per la mia carriera, influenzando il mio lavoro fino ad oggi»

Tra i vari, anche Ron Allen – Game Director di Bend Studio – ha raccontato la sua esperienza: «Ricordo di aver scoperto GTA III durante il nostro press tour per Syphon Filter 3. C’era così tanto hype intorno al gioco che era impossibile che fosse all’altezza, giusto? Sbagliato.»

«Non potevo credere a tutto ciò che si poteva fare in quel gioco. Ci ha davvero aperto gli occhi su ciò che era possibile fare. È raro quando arriva un gioco che cambia la tua visione di un’industria. GTA III è stato quel gioco.»

GTA III tornerà quindi nella Definitive Edition, nonostante il prezzo pieno della raccolta, non proprio bassissimo, abbia fatto storcere il naso a qualcuno.

In tutto questo, il classico GTA V sta nuovamente guadagnando terreno nei confronti di FIFA 22, re indiscusso di queste settimane.

Infine, di recente sono stati svelati i requisiti minimi e consigliati della GTA Trilogy, decisamente alla portata della maggior parte dei giocatori.