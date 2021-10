GTA Trilogy, ecco i requisiti PC (e sono decisamente abbordabili)

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è stato finalmente annunciato.

La versione migliorata, riveduta e corretta della vecchia trilogia già uscita su PlayStation 2 debutterà sul mercato l’11 novembre su hardware come Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e riceverà anche un porting su Nintendo Switch su cui supporterà delle feature uniche.

Ora, sul Rockstar Store, troviamo pubblicate le specifiche che gli utenti PC dovranno assicurarsi di possedere per poter far girare la Trilogy.

I giocatori nello specifico avranno bisogno di 45 GB di spazio in hard disk (sicuramente più accettabile rispetto allo spazio richiesto da un altro gioco di prossima uscita su PC) e di una memoria raccomandata di 16GB.

Qui di seguito vi riportiamo i requisiti nella loro interezza:

Requisiti minimi necessari:

Sistema Operativo:Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300

Memoria: 8GB

Scheda Grafica: Nvidia GeForce GTX 760 2GB / AMD Radeon R9 280 3GB

Spazio su Disco: 45GB

Requisiti consigliati:

Sistema Operativo:Windows 10 64-bit

Processore:Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 16GB

Scheda Grafica:Nvidia GeForce GTX 970 4GB / AMD Radeon RX 570 4GB

Spazio su Disco: 45GB

Come potete notare inoltre non si tratta certo di requisiti particolarmente esosi e esigenti, ciò vuol dire che la GTA Trilogy potrà essere giocata su PC che potremmo certamente definire non di ultima generazione. Si tratta dunque di un’importante rassicurazione per tutti gli utenti PC.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition porterà con sé tutta una serie di miglioramenti tecnici che lo avvicineranno all’ultima iterazione della seria GTA V:

«[i giochi saranno infatti ] aggiornati per una nuova generazione, ora con miglioramenti a tutto tondo che includono dei brillanti, nuovi miglioramenti agli ambienti e all’illuminazione, texture in alta risoluzione, distanza di vista aumentata, controlli e targeting in stile Grand Theft Auto 5 e molto altro, portando questi amati mondi in vita con un nuovo livello di dettaglio»

La serie Netflix Squid Game, intanto, è diventata sicuramente un grande fenomeno mondiale, talmente tanto da trovarla anche su GTA V.

Halloween è alle porte, e a Los Santos sono stati avvistate mostruosità di ogni genere.

