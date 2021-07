God of War PS4 è giocabile su PC, da ora: ecco come

Sony ha da tempo confermato l’arrivo di un nuovo capitolo di God of War previsto su console PS4 e PS5 e sviluppato ancora una volta dallo studio Santa Monica.

Considerando l’eccellenza del primo episodio della serie soft reboot delle avventure di Kratos, c’è molta attesa per la prossima odissea del Dio della Guerra e di suo figlio Atreus.

Il sequel, ancora privo di un vero titolo ufficiale e noto al momento come God of War Ragnarok, promette di essere altrettanto memorabile.

Da oggi, 6 luglio, God of War è entrato a far parte del catalogo PlayStation Now, assieme ad altri titoli davvero molto interessanti.

Ad oggi, il titolo è disponibile esclusivamente su PS4 e PS5, ma da ora i giocatori PC possono mettere mano al gioco per la prima volta in assoluto.

God of War è infatti giocabile su PC proprio grazie al suo debutto sul servizio in abbonamento PlayStation Now (via GameRant).

Dando modo agli utenti di accedere istantaneamente a centinaia di giochi, i possessori di PC che desiderano giocare a God of War sulla loro piattaforma preferita potranno quindi farlo senza problemi.

Come giocare God of War su PC

Basterà semplicemente scaricare l’app PlayStation Now, registrarsi al servizio e avere un DualShock 4 a portata di mano, oltre ad avere ovviamente una buona connessione Wi-Fi per il gaming in streaming.

Fatto questo, si potrà quindi godere dell’esperienza completa di God of War anche su PC (in attesa magari che menga annunciata una conversione vera e propria).

Un buon modo (ulteriore) per ingannare l’attesa per il secondo capitolo della saga norrena di Kratos, rinviato da poco al 2022 dopo l’annuncio che lo vedeva in uscita nel 2021.

Ricordiamo che al momento Bloodborne è il titolo PlayStation Now più giocato su PC (anche se la classifica è davvero molto ricca).

Sempre lato PlayStation, proprio oggi Sony ha annunciato un nuovo State of Play per questa settimana, fornendo i primi riferimenti per i contenuti che vedremo a breve.

Infine, già visto anche tutte le chicche offerte questo mese agli abbonati al servizio PlayStation Plus?