Quantic Dream, il nuovo gioco sarà una rivoluzione (su una IP leggendaria)

Il team di sviluppo Quantic Dream ha guadagnato col tempo grande popolarità, trattandosi dello sviluppatore di giochi come Heavy Rain e Beyond Due Anime.

Ora, dopo anni di successi acclamati da critica e pubblico come Detroit Become Human, qualcosa sembra finalmente muoversi nella direzione del loro prossimo progetto.

Già a gennaio si era iniziato a parlare del nuovo gioco di David Cage, nonostante nei mesi successivi non siano pervenute altri aggiornamenti al riguardo.

Chissà se l’uscita del recente Life is Strange True Colors abbia aumentato la voglia di giochi ad alto tasso narrativo ed emozionale.

Ora, sembra proprio che un gioco dedicato al franchise di Star Wars non ancora annunciato sia in sviluppo presso Quantic Dream.

Questi, inoltre, sarebbe caratterizzato da un gameplay d’azione più tradizionale rispetto ai titoli precedenti dello studio (quasi del tutto privi di elementi action e più improntati su bivi narrativi ed esplorazione).

La notizia arriva da una fonte di Kotaku, la quale ha anche confermato che questo fantomatico gioco di Star Wars è stato in sviluppo da 18 mesi presso gli studi dello sviluppatore con sede a Parigi, in Francia.

Ma non è tutto: oltre ad adottare un gameplay maggiormente action, il nuovo titolo di David Cage potrebbe includere anche elementi open world e multiplayer, sebbene al momento la notizia è da considerarsi una semplice indiscrezione.

All’inizio di quest’anno Quantic Dream ha in ogni caso fondato il suo secondo studio di sviluppo di giochi, a Montreal, in Canada, guidato da Stéphane D’Astous, fondatore ed ex direttore generale del produttore di Deus Ex Eidos Montreal.

Annunciando il nuovo studio, D’Astous ha anche reso noto che i team di Parigi e Montreal lavoreranno “mano nella mano” sugli stessi progetti piuttosto che su giochi separati, con quello di Montreal “responsabile dello sviluppo delle meccaniche di gioco e di tutto il gameplay”.

Parlando ancora di Star Wars, avete già letto che da poco è stato annunciato il remake per PS5 del più importante gioco di ruolo dedicato al franchise?

Ma non solo: ad agosto ha iniziato a rimbalzare in rete un video relativo a un presunto gioco basato su The Mandalorian, la serie TV Disney+ dedicata proprio a Guerre Stellari.

Infine, ricordiamo anche che un gioco di Star Wars realizzato col budget di un Tripla A è attualmente in produzione presso il team di The Division.