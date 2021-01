Quantic Dream e David Cage: il nuovo gioco è davvero in arrivo

Autori di alcune avventure di stampo cinematografico molto amate dal pubblico, il team di sviluppo Quantic Dream si è rapidamente trasformato in uno degli studi AAA più esclusivi del settore. È però da molto tempo che i fan si chiedono cosa ha in serbo per noi lo sviluppatore di Detroit: Become Human e Heavy Rain, sebbene ora qualcosa sembra finalmente muoversi nella direzione giusta.

Un nuovo tweet del capo dello studio, David Cage, lascia intendere che un nuovo progetto è effettivamente in lavorazione e che l’annuncio ufficiale non dovrebbe tardare ad arrivare.

Augurando ai suoi follower un felice anno nuovo, Cage ha infatti affermato che il 2021 sarà per lui un grande anno (professionalmente parlando) e che Quantic Dream ha grandi novità in serbo per i fan nei prossimi mesi.

«Il 2021 sarà un anno entusiasmante per Quantic Dream e la nostra community», ha reso noto Cage, rivelando anche che il suo team è “impaziente” di rivelare importanti novità a tutti i giocatori.

Visto che negli ultimi due anni la società ha lavorato principalmente al porting dei suoi giochi classici su PC, questa volta i fan riceveranno sicuramente qualcosa di completamente nuovo (sebbene giochi come Detroit: Become Human abbiano ottenuto un enorme successo, registrando un totale di 5 milioni di copie). Al momento in cui scriviamo non è noto il titolo del nuovo progetto di Cage.

Ricordiamo che Heavy Rain è uscito per PlayStation 3 nel 2010, per poi essere reso disponibile successivamente anche su PS4 ed Epic Games Store alcuni anni dopo. Beyond – Due Anime è stato invece pubblicato da Sony Computer Entertainment per PlayStation 3 (nel 2013) e PlayStation 4, per poi arrivare anche su PC Windows. Infine, Detroit: Become Human è arrivato nel 2018 sulle medesime piattaforme.