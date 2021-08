Star Wars, è apparso il gioco dei vostri sogni (ma c’è una brutta sorpresa)

La saga di Star Wars, negli anni, ha visto un numero indefinito di giochi più o meno validi, nonostante negli anni la tendenza sia notevolmente cambiata.

Gli appassionati di Star Wars Jedi Fallen Order dovranno aspettare ancora prima di tornare in una galassia lontana lontana, sebbene il franchise offrirà novità nel futuro prossimo.

La saga si è fatta vedere in ultimo con il discreto Star Wars Squadrons uscito lo scorso anno, nonostante ciò non basti a placare la “fame” di spade laser e simili.

Del resto, un nuovo gioco dedicato a Star Wars dovrebbe fare capolino nel corso del 2022, sebbene i dettagli in tal senso sono ancora piuttosto scarsi.

Ora, ha iniziato a rimbalzare in rete il video relativo a un presunto gioco basato su The Mandalorian, la serie TV disponibile su Disney+ e composta da due stagioni.

Il gioco, che sulla carta non è mai stato annunciato, si mostra nientemeno che in una demo di gameplay realmente sorprendente e visionabile poco più in basso.

A pubblicarla online è uno YouTuber di nome Christopher Turner (via GamesRadar+).

Nel video vediamo Mando combattere gli Stormtrooper con un blaster, abbattendo i nemici all’interno di quella che sembrerebbe essere una base imperiale.

Con molta probabilità, il filmato non è quasi sicuramente relativo a un vero gioco basato su The Mandalorian, sebbene la qualità è comunque discreta.

I movimenti di Djarin sembrano particolarmente fluidi, così come il combattimento a distanza – in particolare utilizzando il blaster – sembra piuttosto fluido e reattivo dal punto di vista del gameplay.

Con molta probabilità, potrebbe trattarsi di una semplice versione moddata di Star Wars Battlefront 2, visto che Turner ha taggato lo sparatutto del 2017 nella descrizione del video,

Oppure, potrebbe semplicemente trattarsi di una creazione ex novo, magari con l’ausilio di motori grafici come l’Unreal Engine 4 o il Maya.

Ricordiamo che di recente sono arrivati alcuni rumor anche a proposito di un recupero di Star Wars Knights of the Old Republic, e sembrerebbero davvero credibili.

Del resto, parliamo di una IP così conosciuta, che anche un divertente Easter Egg presente in Death Stranding sembra omaggiarla a dovere.

Infine, segnaliamo che un gioco di Star Wars ad alto budget è in produzione presso il team di The Division, sebbene del gioco si sappia ancora molto poco.