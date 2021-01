Star Wars open world annunciato dallo studio di The Division

Lucasfilm Games e Ubisoft hanno annunciato una nuova collaborazione per la realizzazione di un open world di Star Wars.

Il gioco sarà sviluppato da Massive Entertainment, il team di sviluppo noto per aver dato i natali al franchise di The Division.

Si tratterà del primo titolo tripla-A per console sviluppato da una compagnia esterna ad Electronic Arts dai tempi dell’acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney nel 2012.

Si conclude così un accordo di esclusiva lungo otto anni che ha portato alla creazione tra gli altri di due giochi di Battlefront, Jedi Fallen Order e Squadrons.

Il contratto decennale potrebbe essere stato terminato con due anni di anticipo, come da rumor ai tempi, per via del caso delle microtransazioni su Battlefront II.

«EA è stato e continuerà ad essere un partner molto strategico e importante per noi adesso e in futuro», ha spiegato il senior vice president dei Global Games and Interactive Experiences di Disney.

«Ma sentivamo che ci fosse spazio per altri», ha aggiunto, poche ore dopo il reveal della nuova etichetta Lucasfilm Games e l’annuncio dell’Indiana Jones di Bethesda/Machine Games.

Lo sviluppo dello Star Wars di Massive Entertainment è in una fase embrionale, con il team che sta ancora assumendo per rimpolpare i propri ranghi.

A guidare il progetto ci sarà Julian Gerighty, creative director di The Division 2 e The Crew, mentre il motore grafico adoperato sarà lo Snowdrop (sempre di The Division).

Non abbiamo particolari al riguardo, ma sappiamo che si tratterà di una storia originale ambientata nel mondo di Star Wars.

Secondo quanto spiegato dal CEO di Ubisoft Yves Guillemot, il gioco sarà «un’avventura diversa da tutto quello che è stato fatto prima»

Massive Entertainment sta lavorando da tempo anche ad un titolo di Avatar di James Cameron, ma quello è stato rinviato più volte per via degli slittamenti dei film-seguito.