Star Wars KOTOR Remake annunciato su PS5

Partenza col botto al PlayStation Showcase di stasera: Lucasfilm e Aspyr hanno annunciato di essere al lavoro su Star Wars Knights of the Old Republic Remake.

Già mesi fa era emerso che il team è davvero al lavoro su un rifacimento vero e proprio del primo e apprezzato capitolo per PS5, uscito tanti anni fa su PC e Xbox a cura di BioWare.

Il team ha di recente riportato in auge Star Wars: Jedi Knight II, Republic Commando e Episode 1 Racer, per cui non è la prima volta che esplorano la galassia lontana lontana.

Poco sotto, il trailer ufficiale del gioco.

Apparso in origine nel lontano 2003, il primo KOTOR è senza subbio il gioco di ruolo preferito dai fan di BioWare e Star Wars.

Pubblicato da PlayStation, Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è un rifacimento completo del classico, tanto che tra i membri del team di sviluppo figurano professionisti che hanno lavorato al gioco originale uscito quasi 20 anni fa.

Ecco il commento del team Aspyr, via PS Blog:

Con Star Wars: Knights of the Old Republic Remake, speriamo di dare ai nuovi arrivati della serie e ai fan di lunga data un’esperienza che può rivaleggiare con le migliori uscite moderne. Lo stiamo ricostruendo da zero con le tecnologie più recenti per ripetere il livello d’innovazione stabilito dall’originale, preservando allo stesso tempo la sua tanto amata storia.

Il titolo racconta di una storia di Jedi contro Sith ambientata circa 4000 anni prima dell’ascesa dell’Impero Galattico vista nel primo Star Wars del 1977.

Al momento il nuovo remake di KOTOR su PS5 non dispone ancora di una data di uscita ufficiale. Il gioco sarà esclusiva per la console Sony al lancio, ma non è da escludere che successivamente possa arrivare anche su altre piattaforme.

