Life is Strange: True Colors: uscita, episodi e quello che sappiamo

Ultimo aggiornamento: 12 maggio 2021

Dopo aver raccontato le vicende di Max e Chloe in Life is Strange e quelle dei fratelli Diaz in Life is Strange 2, la celebre serie di casa Square Enix è pronta a dare il debutto a Life is Strange: True Colors. Questo nuovo capitoli, in arrivo il prossimo mese di settembre, racconterà una storia completamente originale, con nuovi protagonisti, poteri e con un inedito modello di pubblicazione che dirà addio agli appuntamenti a episodi.

Il gioco è sviluppato da Deck Nine, team già autore di Life is Strange: Before the Storm, e non da Dontnod Entertainment, che ha firmato Life is Strange e Life is Strange 2.

Nell’attesa del debutto, facciamo il punto su tutto quello che sappiamo su Life is Strange: True Colors.

Di cosa parla Life is Strange: True Colors

Le vicende di Life is Strange: True Colors racconteranno il ritorno a casa della giovane Alex Chen, una ragazza asiatico-americana con la passione per la musica. Di ritorno al suo paese natio, Haven Springs, la ragazza rincontra suo fratello Gabe, quando però si verifica quello che viene definito dagli sviluppatori come «un tragico incidente». Gabe muore e, sebbene la comunità di Haven Springs accetti l’ipotesi dell’incidente, Alex ha un’idea diversa.

Alex in Life is Strange: True Colors

La ragazza cercherà di svelare il mistero relativo alla morte di suo fratello e, per farlo, potrà contare su un nuovo potere. Alex ha infatti il dono dell’Empatia: la giovane può percepire le emozioni delle persone intorno a lei e interpretarle. Dovrà anche imparare a padroneggiarle e, per risolvere il mistero di Gabe, potrà leggerle a proprio vantaggio per scoprire cosa intenda dirle davvero ogni persona che si troverà davanti.

I protagonisti di LiS: True Colors

La protagonista di Life is Strange: True Colors sarà Alex Chen, di 21 anni. La ragazza ha una grande passione per la musica ma si distingue soprattutto per il suo dono di percepire e interiorizzare le emozioni degli altri – che sarà il suo superpotere all’interno del gioco. Queste emozioni sono mostrate come colori in True Colors, da cui il titolo del gioco.

Gabe Chen ha invece 25 anni ed è il fratello di Alex. È il giovane a convincerla a tornare a casa otto anni dopo l’ultima volta che si sono visti. Rimarrà ucciso in un incidente misterioso nel prologo del gioco, dando l’innesco alle vicende che Alex vivrà in True Colors.

Entrambi i Chen sono stati cresciuti dalla figura paterna rappresentata da Jed Lucan: questo roccioso uomo di 67 anni è il proprietario del bar/ristorante della comunità di Haven Springs, che fa da hub agli abitanti. In precedenza, lavorava come minatore nei pressi del centro abitato.

Alex e Gabe Chen in Life is Strange: True Colors

Ryan Lucan, di 25 anni, è il miglior amico di Gabe ed il figlio di sangue di Jed. Lavora come guardia bosco ed è un ragazzo particolarmente chiuso, di poche parole: preferisce i fatti alle dichiarazioni ed è così che dimostra il suo affetto alle persone a cui tiene. Gli sviluppatori, in una presentazione per la stampa, ci hanno fatto sapere che è uno dei personaggi con cui Alex può tessere una relazione sentimentale durante il gioco.

Steph Gingrich, anche lei di 25 anni, è una vecchia conoscenza per chi ha giocato Life is Strange: Before the Storm. La ragazza è cresciuta ad Arcadia Bay, prima di trasferirsi a Haven Springs, dove ha trovato la sua nuova casa. Qui, lavora presso il negozio musicale ed è nel giro di amicizie di Gabe e Ryan, suoi coetanei. Gli sviluppatori ci hanno anticipato che è uno dei personaggi con cui Alex può avere una relazione nel gioco.

Alex e Steph in True Colors

I doppiatori di Life is Strange: True Colors

Square Enix ha già confermato anche i doppiatori di Life is Strange: True Colors. Di seguito, i personaggi principali con le rispettive voci:

Alex Chen: Erika Mori

Gabe Chen: Han Soto

Steph: Katy Bentz

Ryan: Eric Emery

Charlotte: Exzinia Scott

Riley: Danielle Renee Vivarttas

Mac: Dwight Braswell

Eleaonor: Karen Slack

Jed: Stephen F. Austin

Ethan: Ignacio Garcia-Canteli

Duckie: Jim Hunt

Diane: Anastasia Davidson

Pike: Cody Lyman

Valkyrie: Suzu il gatto

Ryan, uno dei protagonisti di Life is Strange: True Colors

Il gameplay di Life is Strange: True Colors

Ancora una volta, il gameplay di Life is Strange: True Colors punterà forte sulle interazioni tra i personaggi e sui dialoghi. Non è ancora chiaro come potremo sfruttare il potere dell’empatia a nostro vantaggio, né come questo influenzerà negativamente Alex se non fossimo in grado di padroneggiarlo.

Gli sviluppatori, tuttavia, ci hanno confermato che il gioco avrà un approccio più aperto all’esplorazione rispetto al passato: non immaginate Haven Springs come un open world, ma ci saranno momenti in cui potrete decidere di esplorare alcuni scenari per scoprire curiosità e dettagli aggiuntivi, anziché avere un’unica possibilità lineare di andare avanti.

Inoltre, ci saranno sempre i dialoghi con diverse possibilità di scelta: ci è stato confermato che Alex potrà anche avere un intreccio romantico con almeno due personaggi a scelta del giocatore (dovrebbero essere Ryan e Steph), ma non sappiamo ancora nella pratica come questa meccanica sarà gestita. Sicuramente, le scelte del giocatore influenzeranno gli eventi, come nella tradizione di Life is Strange.

Tutti i video di True Colors

Dalla presentazione, Square Enix ha pubblicato diversi video per farci scoprire da vicino Life is Strange: True Colors. Ve li riassumiamo qui sotto, con anche diversi focus concentrati sui singoli personaggi.

Data d’uscita, episodi, edizioni e piattaforme di LiS: True Colors

Life is Strange: True Colors uscirà il 10 settembre 2021 composto da cinque episodi. Se, però, i vecchi giochi avevano appuntamenti periodici, in questo caso gli episodi usciranno tutti quanti insieme, per la prima volta nella serie Life is Strange. Il gioco sarà disponibile su PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.

Life is Strange: True Colors sarà venduto in tre diverse edizioni:

Standard :la normale edizione del gioco;

:la normale edizione del gioco; Deluxe Edition : in questo caso, troverete un DLC bonus intitolato Wavelenghts, che ha per protagonista Steph. Include anche il DLC Life is Strange Hero Pack per modificare gli abiti ai protagonisti;

: in questo caso, troverete un DLC bonus intitolato Wavelenghts, che ha per protagonista Steph. Include anche il DLC Life is Strange Hero Pack per modificare gli abiti ai protagonisti; Ultimate Edition: comprende i contenuti precedenti e Life is Strange Remastered Collection, edizione rivisitata di Life is Strange e di Before the Storm.

Trovate a questo link tutti i dettagli su dove e come prenotare le diverse edizioni presso i vostri rivenditori di fiducia.

Requisiti PC Life is Strange: True Colors

Al momento di scrivere questo articolo, Square Enix non ha ancora reso noti quelli che sono i requisiti per giocare Life is Strange: True Colors su PC.