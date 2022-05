Quando vedremo Call of Duty Modern Warfare 2? Prima del previsto, pare

Activision nei giorni scorsi deciso ufficializzare l’arrivo di Call of Duty Modern Warfare 2 nel 2022, atteso sequel di una delle sotto saghe più amate del franchise.

Il publisher aveva stuzzicato i fan circa l’arrivo di un seguito del primo COD Modern Warfare (che potete acquistare in offerta su Amazon), ma ora il dado è tratto.

Quello che sarà di fatto il 47imo Call of Duty potrebbe ora vedere la luce prima del previsto, stando ad un rumor trapelato in rete in queste ore.

Del resto, dopo aver assaggiato il tutto con il primo trailer rilasciato di recente, i fan hanno sicuramente drizzato le antenne, caricando i loro fucili.

Come riportato anche da PSU, Activision avrebbe intenzione di alzare il sipario su Modern Warfare 2 già all’inizio di giugno, perlomeno stando a un paio di importanti leaker del settore.

In primo luogo, Tom Henderson – da sempre fonte decisamente affidabile quando si tratta di novità lato Battlefield e Call of Duty – ha sentito da ‘fonti’ che MW2 verrà mostrato con un trailer della campagna.

Questo sarà poi seguito da un altro trailer di gameplay ‘in un evento che avrebbe dovuto essere l’E3’, ossia la Summer Games Fest 2022.

Anche l’altrettanto informato leaker ‘TheGhostofHope’ sostiene che lo sparatutto sarà svelato con un trailer il 2 giugno prossimo. Ovviamente, restiamo in attesa delle conferme del caso.

June 2nd for #ModernWarfareII Reveal Trailer from what I'm hearing. I was told May 30th but it is that same week so close enough. pic.twitter.com/vYWdjio4kC

— Hope (@TheGhostOfHope) May 3, 2022