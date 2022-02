Call of Duty 2022 ufficiale: sarà un sequel next-gen con un nuovo Warzone

Dopo varie voci di corridoio, a quanto pare è ufficiale: Activision ha confermato che il Call of Duty 2022 si farà e a quanto pare sarà un sequel di un capitolo molto amato.

Com’è possibile leggere nel post social ufficiale, il nuovo capitolo sarà un sequel del Modern Warfare uscito nel 2019, ed è stato progettato per portare in campo anche una nuova esperienza Warzone.

Il gioco sarà ovviamente sviluppato da InfinityWard e sarà una massiccia evoluzione di BR, con un nuovo spazio di gioco e una modalità sandbox mai vista prima.

Let’s start with a look ahead:

✅ COD 2022 is a sequel to MW 2019, and being designed with a new #Warzone experience (both led by @InfinityWard)

✅ A massive evolution of BR, with an all-new playspace and new sandbox mode

✅ A new engine powering both the new game and #Warzone

— Call of Duty (@CallofDuty) February 11, 2022