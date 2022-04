Call of Duty Warzone 2 è ufficiale: Activision svela i primi dettagli

Dopo che numerosissime indiscrezioni ne avevano anticipato l’imminente arrivo, alla fine Activision ha deciso di svelare ufficialmente l’esistenza di Call of Duty Warzone 2, una nuova esperienza free-to-play che si affiancherà a quella già conosciuta dai fan.

Il battle royale integrato su Call of Duty Vanguard (che potete acquistare in offerta su Amazon) vedrà dunque un nuovo adattamento, che al momento non presenta ancora un nome ufficiale: Activision ha infatti unicamente svelato che si tratterà di un nuovo gioco di COD Warzone.

Le prime indiscrezioni che avevano svelato nuovi capitoli della serie, tra i quali era stato già confermato un sequel di Modern Warfare, avevano infatti già anticipato l’esistenza di Call of Duty Warzone 2, che solo oggi è diventato ufficiale.

Il publisher ha inoltre voluto ribadire l’esistenza di un porting di Warzone dedicato alle piattaforme mobile, sul quale la compagnia ha semplicemente dichiarato di voler continuare a investire insieme ai suoi team in costante crescita.

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale, Activision ha annunciato che il nuovo capitolo di Call of Duty Warzone sta venendo ricreato da zero e che si affiancherà al capitolo «premium originale», senza sostituirlo.

Il publisher sottolinea che si tratterà di un’esperienza «con innovazioni rivoluzionarie» che saranno rivelate soltanto più avanti nel corso del 2022, senza aver purtroppo svelato date di lancio ufficiali né finestre temporali nelle quali è possibile aspettarsi annunci.

C’è stato anche spazio per ribadire che nel 2022 uscirà anche il sequel di COD Modern Warfare, che Activision promette essere «l’esperienza più avanzata nella storia del franchise», anche se ancora una volta questo è tutto ciò che i fan potranno sapere per il momento.

In ogni caso, sembra proprio che il publisher si stia preparando a un reveal in grande stile: i fan di Warzone potranno prepararsi presto a un nuovo grande capitolo e vi terremo prontamente aggiornati non appena emergeranno ulteriori novità.

Sembra dunque essere stata confermata l’anticipazione di un noto insider, che aveva svelato come il sequel di Warzone sarebbe stato ricostruito da zero a causa di limitazioni con il gioco originali.

Ricordiamo che non è stato l’unico annuncio di grande impatto fatto dal publisher in giornata: proprio poche ore fa è stata infatti confermata l’uscita su PC di Diablo Immortal e la data di lancio ufficiale.