Call of Duty Modern Warfare 2 è ufficiale: Activision svela il primo trailer

L’attuale settimana si è rivelata decisamente ricca di annunci per Activision, che nelle scorse ore ha ora deciso ufficializzare con un trailer l’arrivo di Call of Duty Modern Warfare 2 nel 2022.

Il publisher aveva già avuto modo di confermare negli scorsi giorni che effettivamente era in arrivo un sequel di COD Modern Warfare (che potete acquistare in offerta su Amazon), ma con il nuovo annuncio è stato svelato per la prima volta il nome ufficiale ed il logo del nuovo capitolo della saga.

Al momento sappiamo soltanto che sarà semplicemente una continuazione del capitolo uscito nel 2019 e che sarà sviluppato da Infinity Ward con un engine totalmente nuovo.

Con molta probabilità, il nuovo motore grafico sarà integrato anche sul nuovo capitolo di Call of Duty Warzone, confermato a sorpresa da Activision proprio all’inizio di questa settimana.

Il publisher ha così comunicato il nome ufficiale del sequel, che molto probabilmente non vi sorprenderà: si chiamerà infatti semplicemente Call of Duty Modern Warfare 2.

Nel brevissimo teaser trailer pubblicato dalla compagnia sui propri account social, è anche possibile scoprire il logo ufficiale, con l’abbreviazione del titolo in «MWII» e qualche piccolo indizio su ciò che i fan potranno aspettarsi sulla narrazione.

The new era of Call of Duty is coming. #ModernWarfare2 pic.twitter.com/HMtv2S6Nlz — Call of Duty (@CallofDuty) April 28, 2022

GameSpot segnala infatti che è possibile vedere per una frazione di secondo anche il simbolo della Task Force 141, lasciando dunque intendere che le missioni del gruppo speciale non siano affatto completate.

L’insider Tom Henderson ha anche notato la presenza di alcune coordinate, che corrisponderebbero a Singapore: potrebbe essere dunque questa la location di Call of Duty Modern Warfare 2.

Henderson ha infatti sottolineato di aver avuto la possibilità di vedere molto tempo fa una prima immagine del sequel di Modern Warfare, dove apparirebbe un edificio molto simile a quello indicato tramite le coordinate.

Just speculating. but on an early #ModernWarfare2 image I've seen, it did have a soldier repelling down the side of a building like this (from COD Ghosts) pic.twitter.com/2JKJGTRRHK — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 28, 2022

Ricordiamo che al momento Activision non ha ancora annunciato una data d’uscita definitiva, ma sappiamo che il lancio è attualmente previsto per il 2022: vi terremo prontamente aggiornati non appena arriveranno ulteriori novità ufficiali.

Non si tratta dell’unico annuncio arrivato a sorpresa da parte del publisher: è stata infatti ufficializzata anche la versione PC di Diablo Immortal, con cross-play e data di lancio.

Nel frattempo, sta proseguendo come previsto il processo per l’acquisizione di Activision Blizzard da parte del gruppo Xbox, anche se Wall Street sembra pronta a scommettere contro la riuscita dell’affare.