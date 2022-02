Quando esce Zelda Breath of the Wild 2? Arrivano buone notizie

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è sicuramente uno dei giochi più attesi dai possessori di Nintendo Switch, se non il più atteso in assoluto.

Il primo capitolo si è rivelato essere infatti un autentico capolavoro, ancora oggi apprezzato praticamente da ogni giocatore a distanza di quasi 5 anni dal lancio.

Il sequel di Breath of the Wild è al momento ancora avvolto nel mistero, tanto che non sappiamo nemmeno quale sarà il nome ufficiale del gioco né (forse) il vero protagonista, che potrebbe non essere Link.

E se tra qualche settimana potremmo forse saperne di più, sono ora arrivate nuove e gradite conferme circa il lancio del gioco nei negozi.

Come riportato anche da GamesRadar+, Zelda Breath of the Wild 2 è ancora sulla buona strada per un lancio nel 2022, perlomeno secondo l’ultimo rapporto finanziario di Nintendo.

In una presentazione agli investitori, Nintendo ha infatti offerto una lista che delinea il programma di lancio dei suoi prossimi giochi first-party.

Oltre alle date confermate per titoli come Kirby and the Forgotten Land, Triangle Strategy e Pokémon Legends Arceus, l’elenco ha fornito finestre di lancio per giochi ancora un po’ lontani.

Questi includono un’uscita in primavera per Advance Wars 1+2, e un generico 2022 per Splatoon 3, Bayonetta 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope e, cosa più importante, il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild.

Nintendo aveva già lasciato intendere un’uscita per il gioco prevista per il 2022 la scorsa estate, così come a dicembre il boss di IGN US Peer Schneider aveva accennato a una possibile data da segnare in rosso sul calendario a novembre 2022.

Al di là di queste indiscrezioni, i dettagli sul sequel rimangono estremamente scarsi, tanto che persino il titolo ufficiale del gioco è stato tenuto segreto per evitare di dare troppe informazioni prima dell’uscita.

Parlando di altri grandi ritardatari, Retro Studios è da poco tornata a far parlare di sé, sebbene lo sviluppo di Metroid Prime 4 potrebbe essere più indietro di quanto potessimo immaginare.

Per quanto riguarda invece le buone notizie, la Grande N potrebbe avere accennato a un’importante feature che potrebbe avere Nintendo Switch 2.

Infine, sempre Nintendo ha da poco condiviso anche i numeri di vendita legati a software e console, confermando ufficialmente che Switch ha battuto sia Wii che PS One.