Nintendo Switch 2 potrebbe fare felici i possessori della prima Switch

Nintendo Switch è una console che, nel corso degli anni, non ha mai deluso i giocatori, grazie anche e soprattutto alla sua versatilità e a un parco titoli tutto sommato soddisfacente.

Alla base del successo di Switch c’è sicuramente anche un modello comunicativo vincente, a cui va ad unirsi la capacità di rimanere fedeli alla propria linea di pensiero.

Proprio oggi il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha bocciato nettamente l’idea di possibili acquisizioni in vista, sulla falsariga di Xbox e PlayStation.

E se titoli current-gen come Metroid Dread sono sicuramente stati un successo di critica e pubblico, ora Nintendo potrebbe aver accennato a una caratteristica molto importante della sua prossima console, ancora senza nome.

Stando a quanto riportato anche da VGC, quella che al momento viene chiamata Nintendo Switch 2 sarà retrocompatibile con i giochi Switch.

Nei suoi ultimi risultati finanziari, che sono stati pubblicati giovedì, la società ha infatti dichiarato che Switch è diventata la sua console domestica più venduta nella storia.

La piattaforma ibrida ha infatti registrato oltre 103 milioni di unità spedite nel mondo, superando i 101 milioni totali di Wii, con Switch in grado di registrare 98 milioni di utenti giocanti solo lo scorso anno.

Nintendo ha quindi accennato ai suoi piani per il successore di Switch durante una sessione di Q&A giovedì, riassunta poi su Twitter dall’analista e consulente di investimenti giapponese David Gibson.

All’azienda è stato chiesto se i 98 milioni di giocatori annuali di Switch siano un fattore importante nei piani per la prossima console.

Gibson ha parafrasato la risposta di Nintendo, la quale farebbe accenno proprio alla presunta retrocompatibilità di Nintendo Switch 2.

Q) How think about the 98m versus next console?

A) Into 6th year of Switch and we are maintaining momentum, we are looking at how to expand and grow this 100m users, leading into next gen device (sounds like next device will be backward compatible!) 7/

— David Gibson (@gibbogame) February 3, 2022