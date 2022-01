Zelda Breath of the Wild 2, che fine ha fatto? Ecco quando ne sapremo di più

The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 è sicuramente uno dei titoli più attesi dai fan di Nintendo Switch, dato che il primo capitolo si è rivelato un autentico capolavoro, giocatissimo ancora oggi e a distanza di quasi 5 anni dal lancio.

Il sequel di Breath of the Wild è stato infatti annunciato come un progetto molto ambizioso, sul quale la grande N sta svelando pochissime informazioni per non rovinare la sorpresa agli appassionati.

Basti anche solo pensare che al momento non sappiamo nemmeno quale sarà il nome ufficiale del gioco: per Nintendo annunciarlo prima del previsto potrebbe svelare indizi sulla trama.

Inutile dire che il profondo mistero ha anche alimentato le teorie dei fan: una delle più popolari sostiene che quello visto nel trailer potrebbe non essere davvero Link.

Dopo l’ultima presentazione rilasciata a giugno non si sono però avute più notizie da Zelda Breath of the Wild 2, motivo che ha spinto tantissimi fan a immaginare un possibile rinvio al 2023.

Come riportato da Game Rant, la leaker Samus Hunter sostiene che in realtà al momento la casa di Kyoto avrebbe ancora previsto il 2022 come finestra di lancio per il sequel di Breath of the Wild.

Tuttavia, se alla fine dovesse arrivare tale decisione, ha svelato quale sarebbe la finestra temporale nel quale verrebbe annunciata la triste notizia:

«Al momento penso sia difficile [che venga rinviato]: Nintendo vuole lanciarlo quest’anno, ma se per qualche motivo dovesse essere posticipato la decisione finale verrà presa intorno ad aprile, con possibile annuncio nei primi giorni di maggio, perché di solito è così che avviene».

So right now it's a topic that doesn't make as much sense to discuss but it will certainly be interesting to see how Nintendo will handle the title announcements. — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) January 27, 2022

Sembrerebbe dunque evidente come la priorità della casa di Kyoto sarebbe quella di concentrarsi sulla conclusione dell’attuale anno fiscale, che terminerà a marzo, per poi valutare con maggiore attenzione i progressi sul sequel di Breath of the Wild e decidere se confermare o meno il 2022 come anno di lancio.

Naturalmente si tratta di un’indiscrezione non ancora confermata dai diretti interessati, per cui vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni: qualora arrivassero ulteriori novità sul lancio, vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine.

In attesa di scoprire le ultime novità su questo ambizioso progetto, vi ricordiamo che abbiamo analizzato approfonditamente il trailer del sequel di Breath of the Wild nel nostro speciale.