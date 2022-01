Nintendo Switch da record: è la quinta console più venduta di sempre (e batte PS1)

Nintendo Switch alla fine ce l’ha fatta: la piattaforma ibrida tra console casalinga e portatile ha ufficialmente raggiunto un traguardo storico, battendo una delle periferiche più amate di sempre.

Secondo gli ultimi dati di mercato, Nintendo Switch avrebbe infatti superato ufficialmente PS1, diventando la quinta console più venduta di sempre in tutto il mondo.

L’annuncio era nell’aria da diversi giorni: alla fine dello scorso anno la console di Nintendo aveva già superato Wii ed era molto vicina a raggiungere PS1, dopo aver venduto oltre 100 milioni di unità.

Le stime arrivano direttamente dagli esperti di VGChartz, che segnalano come i dati riguardino le vendite combinate di tutti i modelli della console disponibili sul mercato.

Sembra infatti che durante la settimana conclusasi il 15 gennaio 2022, Nintendo Switch è riuscita a vendere altre 341.662 unità, portando dunque il risultato complessivo a ben 102.81 milioni di console distribuite globalmente.

PS1 si era invece fermata a 102.50 milioni di console vendute: questo significa che la casa di Kyoto ha finalmente superato il primo incredibile successo casalingo realizzato da Sony.

La nuova classifica delle console più vendute, consultabile al seguente indirizzo, vede dunque Nintendo Switch posizionarsi stabilmente al quinto posto dietro PlayStation 4 (116.82 milioni) e Game Boy (118.69 milioni).

La graduatoria continua invece a essere dominata dalle più distanti PlayStation 2 (157.68 milioni) e Nintendo DS (154.90 milioni): traguardi al momento ancora difficili da raggiungere per la piattaforma ibrida.

A questo punto, il prossimo obiettivo di Nintendo Switch sarà riuscire a superare PlayStation 4: considerando però che Sony sta continuando a produrle, potrebbe essere un traguardo più difficile da raggiungere.

In ogni caso, si tratta di un risultato di cui la casa di Kyoto potrà definirsi certamente orgogliosa: la console ibrida ha conquistato davvero tutti ed è entrata ufficialmente nella storia del videogioco.

Chissà che l’occasione non possa essere celebrata con una nuova importante esclusiva: c’è una data prevista per il festeggiamento di una IP importante su Switch.

Nel frattempo, Nintendo ha già svelato che il prossimo gioco gratis disponibile sul Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online è uno dei capitoli di Zelda più amati di sempre.

Se volete recuperare una delle esclusive Switch più amate di sempre, su Amazon potete acquistare The Legend of Zelda Breath of the Wild al miglior prezzo.