Quali sono i migliori Metal Gear Solid? Lo decidono i fan

La saga di Metal Gear Solid è ormai entrata nella leggenda, di diritto nella lista delle serie di videogiochi più importanti e influenti di tutti i tempi.

Il franchise ideato da Hideo Kojima non ha infatti bisogno di presentazioni, sebbene da anni i fan attendono al varco un nuovo episodio ma senza essere accontentati.

Del resto, da tempo si è tornati a parlare di un presunto remake del primo MGS, sebbene ad oggi manchino le conferme ufficiali da parte del publisher Konami, detentore dei diritti di sfruttamento.

Ora, mentre qualcuno si è dilettato a scovare segreti nascosti nei titoli, ecco che i fan si sono dati appuntamento per stilare la classifica dei loro Metal Gear Solid preferiti.

Su Reddit, infatti, l’utente ViperMMA ha chiesto agli appassionati quali fossero i migliori capitoli della serie, elencati dal migliore al peggiore.

Ad ottenere gran parte delle preferenze è poco sorprendentemente Metal Gear Solid 3 Snake Eater, terzo episodio uscito in origine su PS2 e che ancora oggi ha un posto speciale nel cuore dei fan.

Non male anche il risultato ottenuto da Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, un gioco non compreso a pieno al lancio ma che con gli anni ha riguadagnato un bel po’ di autorevolezza.

Di MGS2, in particolare, un utente ne scrive che «probabilmente ha la mia trama preferita della serie, anche se in realtà è un testa a testa con MGS1 per quanto riguarda il suo posto in cima alla lista.»

Ovviamente, non può mancare tra i preferiti anche il primo Metal Gear Solid, uscito su PS One nel 1998 e ancora oggi amato da una miriade di giocatori.

Del capitolo originale, l’utente Swindle170 ne scrive che ha una «grande atmosfera e colonna sonora. Continuo a pensare che FOXHOUND sia la migliore squadra di boss della serie e che Vulcan Raven sia la migliore tra le boss fight. Solid Snake sarà sempre il mio personaggio preferito della serie, quindi sono ovviamente felice di vederlo come protagonista.»

