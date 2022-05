Metal Gear Solid Remake sarebbe in lavorazione (ma piano con l’entusiamo)

Da mesi (anni) si parla ormai di un presunto remake di Metal Gear Solid, sebbene ora una nuova indiscrezione messa in circolazione da un insider davvero affidabile lascia ben sperare che sia la volta buona.

La serie di MGS è infatti stata tristemente parcheggiata in un angolo da Konami, ormai da tempo immemore.

Considerando anche che da tempo è praticamente impossibile comprare digitalmente i vari episodi singolarmente, essendo questi spariti dagli store ad eccezione del quinto e di vari spin-off, capite che la situazione è piuttosto grave.

Ora, mentre qualcuno ha deciso di ingannare l’attesa ricreando in pixel art il primissimo Metal Gear per MSX2, si riaccendono le speranze di un vero remake.

Il noto insider dell’industria e leaker AccountNGT è stato recentemente interpellato su Twitter da un follower circa la possibilità che un remake di Metal Gear Solid sia in lavorazione (via CB).

AccountNGT non ha detto molto, rispondendo solo con un laconico «sì». Non si sa al momento chi si stia occupando dello sviluppo del gioco, né se Hideo Kojima – il creatore della serie – sarà coinvolto o no nella cosa.

Le voci precedenti davano il gioco in sviluppo presso Bluepoint Games, team specializzato in remake e remaster di successo, notizia mai confermata.

Inoltre, da ciò che sappiamo Kojima non ha mai ricucito del tutto il suo rapporto con Konami, sebbene abbia in ogni caso mantenuto invece saldi contatti con Sony e PlayStation. Ovviamente, prima di fare i salti di gioia, aspettiamo le conferme ufficiali del caso, mantenendo in ogni caso basso l’entusiasmo.

Metal Gear Solid ha già ricevuto un remake, The Twin Snakes, uscito anni fa in esclusiva su console Nintendo GameCube ma non apprezzato particolarmente dai fan.

Ricordiamo anche che alcuni mesi fa lo studio indiziato della realizzazione del remake di MGS 3 Snake Eater potrebbe averne confermato lo sviluppo con un grosso indizio.

Ricordiamo anche che alcuni mesi fa lo studio indiziato della realizzazione del remake di MGS 3 Snake Eater potrebbe averne confermato lo sviluppo con un grosso indizio.