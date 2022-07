Red Dead Redemption 2 come Metal Gear Solid? Ci pensa una IA

I fan di Red Dead Redemption 2 continuano ad amare in maniera incondizionata il capolavoro Rockstar, tanto che non riescono proprio a toglierselo dalla testa.

L’open world western dai creatori di GTA (che trovate su Amazon a prezzo notevole) è infatti preso di mira dagli appassionati sin dal giorno del lancio.

Del resto, l’ultimo segreto del gioco western è stato scoperto dopo ben 4 anni, quindi qualcosa vorrà pur dire circa la notorietà del titolo in questione.

Ora, però, come riportato da Game Rant, qualcuno è andato ancora oltre: un generatore di immagini create da una IA (ossia un’intelligenza articificiale) ha offerto ai giocatori un’idea di come apparirebbe Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 se fosse disegnato dal leggendario artista di Metal Gear Solid, Yoji Shinkawa.

Il generatore di immagini DALL-E Mini ha dato ai fan di Red Dead Redemption 2 e Metal Gear Solid quello che potremmo definire senza troppi complimenti come il crossover perfetto.

Grazie all’astuzia del CTU-01, possiamo infatti ammirare una versione di Arthur Morgan come fosse un artwork realizzato dal celebre Shinkawa.

Il risultato, al netto delle imperfezioni di rito, lascia davvero senza fiato, restituendo un risultato finale davvero molto simile allo stile utilizzato dall’autore giapponese.

Per quei pochi che non lo conoscessero, Shinkawa è noto soprattutto per i suoi lavori sui vari giochi di Hideo Kojima, in quanto ha partecipato a ogni capitolo della saga di Metal Gear Solid, oltre che a Death Stranding (uscito nel 2019).

I disegni di Shinkawa sono allo stesso tempo dettagliati e minimalisti, visto che l’artista utilizza di base pochi colori per ogni pezzo o magari abbraccia completamente il bianco e nero: incredibile quindi come DALL-E Mini abbia fatto centro, replicando quasi perfettamente lo stile di Shinkawa.

