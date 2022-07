Metal Gear Solid 4, qualcuno è certo di aver scovato un segreto nel titolo

La saga di Metal Gear Solid è una delle più famose di sempre, tanto che il quarto capitolo – ossia Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots – non fa eccezione.

Il franchise di Hideo Kojima (che trovate su Amazon) è sempre stato pieno di segreti da scovare, anche se a quanto pare ora un fan sembra essere andato oltre.

Dopo l’Easter Egg più nostalgico e fedele di sempre scovato qualche settimana fa, è ora il turno di una teoria alquanto ardita.

Come riportato su Reddit, infatti, un giocatore è pressoché certo di aver scovato un segreto nel titolo di Metal Gear Solid 4, lasciando ben poco spazio ai dubbi.

Secondo l’utente noto con il nome di LordEmmerich, il nome del quarto capitolo della saga avrebbe al suo interno una seconda chiave di lettura.

Stando alla teoria, infatti, se si inverte la “L” e il “4” del logo di MGS4 si viene a formare il numero 7. La scelta, difatti, non sarebbe un caso.

Metal Gear Solid 4 è di fatto il settimo gioco canonico della saga di Metal Gear, considerando infatti MG1, MG2, Metal Gear Solid, MGS2, MGS3, Metal Gear Portable Ops e, appunto, MGS4.

L’immagine, com’è possibile notare poco sopra, restituisce infatti la sensazione che possa davvero trattarsi del numero 7 sotto mentite spoglie, nascosto dalla mente contorta di Hideo Kojima, che in quanto a misteri non scherza di certo.

Ovviamente, al momento non ci sono conferme di questo presunto segreto nascosto, sebbene è sicuramente suggestivo come – a molti anni dall’uscita – MGS4 dia ancora modo ai giocatori di scervellarsi nella teorie più ardite.

C’è chi, del resto, è riuscito a scoprire addirittura un finale tagliato di Metal Gear Solid 4, davvero fenomenale se si pensa al risultato ottenuto.

Restando in tema, avete visto che qualcuno ha “trasformato” Red Dead Redemption 2 in Metal Gear Solid, grazie all’utilizzo di una IA?