Qualcuno avrà un gioco gratis in più su PlayStation Plus a luglio (no, non voi)

Lo scorso 23 giugno abbiamo visto il debutto anche dalle nostre parti del nuovo PlayStation Plus, che ha portato il tradizionale abbonamento a tre diversi tier. Tutti e tre mantengono però un beneficio storico, quello dei giochi gratis mensili, che vengono offerti da riscattare e che rimangono associati al proprio profilo, eseguibili finché si ha una sottoscrizione attiva.

Abbiamo assistito qualche ora fa all’annuncio ufficiale dei tre titoli che potrete riscattare appena saranno resi disponibili su PlayStation Store, sostituendo i titoli di giugno, ma qualcuno ne avrà quattro anziché tre. In caso vi stiate mettendo in pre-allarme per sapere come avere questo gioco in più, sappiate che non potete, perché è riservato agli abbonati asiatici.

Come evidenziato da GameRant, infatti, Sony ha annunciato che per il mese di luglio gli abbonati asiatici potranno mettere le mani sui tre giochi già citati per il nostro mercato, a cui si aggiunge anche Zero Strain – sia nella sua versione PS5 che in quella PS4. Il tutto, a partire dal 5 luglio.

I giochi PlayStation Plus di luglio 2022 in Asia

Uscito originariamente nel 2019, il gioco in questione è uno shooter top-down dai ritmi particolarmente sostenuti. Il rilancio attraverso PlayStation Plus potrebbe consentirgli di trovare un nuovo pubblico, almeno dove verrà incluso nell’abbonamento.

Vi ricordiamo che potete orientarvi tra le tante novità di PlayStation Plus consultando il nostro articolo-guida completo. Se volete confrontare i prezzi dei diversi piani, ovviamente abbiamo pensato anche a quelli.

Rispetto al passato, ora PS Plus ha inglobato anche PlayStation Now: offre così con il livello Extra un’ampia libreria di giochi PS4 e PS5 on demand, mentre con il livello Premium permette di giocare anche in cloud e di accedere (oltre che a delle versioni di prova a tempo di giochi recenti) a una libreria di classici delle vecchie generazioni.

Vedremo se i rinnovamenti saranno apprezzati dai videogiocatori, o se a spopolare sarà soprattutto il livello Essential, che sostituisce il vecchio Plus ed è il minimo richiesto per poter accedere alle modalità online dei videogiochi. Se avete già fatto la vostra scelta, ricordate che sono tornate su Amazon delle rinnovate card per abbonarsi.