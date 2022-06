Demo gratis in PlayStation Plus Premium: le versioni di prova incluse

Come sappiamo, PlayStation Plus Premium – il livello di abbonamento più alto del nuovo PlayStation Plus – include, tra le sue caratteristiche, anche la possibilità di accedere a delle versioni di prova di diversi videogiochi. Si tratta, di fatto, di demo gratis (non sono richiesti esborsi specifici per accedervi, al di là dell’abbonamento che avete già attivo), che vi consentono di provare per un periodo di tempo limitato i giochi inclusi nella lista.

Il timer (generalmente di due ore, ma può cambiare da gioco a gioco) funziona solo mentre siete in-game e i progressi fatti vengono portati nel gioco completo qualora doveste decidere di acquistarlo, dopo aver completato la prova.

Inoltre, Sony ha confermato che i Trofei sbloccati durante le prove vengono poi tenuti nel vostro profilo da giocatore su PlayStation Network, quindi le demo in questione possono rappresentare una buona occasione anche per chi ama fare scorpacciate di Trofei.

Al momento sappiamo che Sony include tra le versioni di prova sia giochi first-party che titoli di terze parti, disponibili sia su PS4 che su PS5. Al lancio del 23 giugno, la prova gratuita per utenti PlayStation Plus Premium è prevista per i giochi di seguito.

Demo gratis in PlayStation Plus Premium: versioni di prova incluse

I giochi presenti con versione di prova sono:

Biomutant | PS4

| PS4 Crusader Kings III | PS5

| PS5 Cyberpunk 2077 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Elex II | PS4, PS5

| PS4, PS5 Farming Simulator 22 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Horizon: Forbidden West | PS4, PS5

| PS4, PS5 Hot Wheels: Unleashed | PS5

| PS5 LEGO City Undercover | PS4

| PS4 MotoGP 22 | PS4, PS5

| PS4, PS5 OlliOlli World | PS4, PS5

| PS4, PS5 Spellforce III Reforced | PS5

| PS5 The Cruel King and the Great Hero | PS4

| PS4 Tiny Tina’s Wonderlands | PS4, PS5

| PS4, PS5 Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri | PS5

| PS5 WWE 2K22 | PS5

È presente anche una uscita molto recente come quella di Horizon: Forbidden West, quindi non è da escludere che in futuro Sony abbia in mente di proporre altri giochi freschi di release all’interno delle versioni di prova di PlayStation Plus Premium.

Aggiorneremo ovviamente questo articolo quando nuove demo saranno disponibili, anche perché non sappiamo se ci sono limitazioni a quelle già lanciate: saranno disponibili solo per alcuni mesi? Rimarranno in catalogo a tempo indeterminato? Attendiamo di riferirvelo.

Intanto, tenete d’occhio su Instant Gaming l’abbonamento Premium, che è di solito disponibile a prezzo ridotto.