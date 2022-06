PlayStation Plus, ecco i giochi gratis di luglio: c’è il ritorno di una leggenda

PlayStation Plus si aggiorna anche a luglio con i nuovi giochi gratis e, come si vociferava da qualche giorno, la selezione ha un nome imponente.

I giochi gratis, che sono disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5, sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella nuova dimensione dell’abbonamento.

Anche giugno non è stato assolutamente da meno, perché la selezione di giochi gratis è stata davvero notevole.

Quelli di luglio sono, come vedrete qui sotto, ancora una volta la conferma del leak clamoroso diffuso qualche giorno fa.

I giochi gratis di luglio saranno:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (PS5, PS4)

(PS5, PS4) The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

(PS4) Arcadegeddon (PS5, PS4)

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è ovviamente il titolo principale, considerata l’importanza della serie con il quarto capitolo uscito prima su PS4 nel 2020, e successivamente su PS5 lo scorso anno. Il ritorno di una leggenda vera e propria.

A fare il paio con il recente The Quarry c’è anche The Dark Pictures Anthology: Man of Medan, primo titolo dell’omonima antologia di Supermassive Games che sta per concludersi. Per altro Man of Medan è già disponibile nell’abbonamento PS Plus Extra.

Arcageddon è invece uno sparatutto multigiocatore, in uscita il 5 luglio e quindi insieme alla sua pubblicazione tra i giochi gratis di PlayStation Plus.

Questi titoli saranno disponibili a partire dal 5 luglio, e nel blog ufficiale PlayStation potete scoprire anche le playlist Spotify ufficiali ispirate ai giochi gratis.

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium. Nel dubbio ecco quali giochi gratis vengono aggiunti in ogni livello di abbonamento.

Per una disamina completa dei vari tier di abbonamento, vi consigliamo di consultare la nostra guida ai prezzi della nuova versione del servizio premium di Sony.

Vi ricordiamo anche che potete riscattare i giochi PS5 anche senza possedere la console: ecco come dovete fare.