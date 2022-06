Il 23 giugno Sony ha lanciato il rinnovato abbonamento PlayStation Plus, che vi permette di scegliere tra tre diversi livelli di abbonamento per capire quale sia il più adeguato per le vostre necessità. Questo significa che, mentre prima potevate semplicemente attivare o non attivare l’abbonamento, ora dovete scegliere quale sia il tier di abbonamento più adatto alle vostre esigenze.

Ma come orientarsi con il nuovo PlayStation Plus e quale abbonamento comprare? Vediamolo nella nostra guida.

Quale PlayStation Plus comprare?

Come anticipavamo, il nuovo abbonamento è suddiviso in tre livelli, con vantaggi differenti a seconda della cifra che pagate.

Tuttavia, non tutti potrebbe essere interessati ai vantaggi del livello più alto, ad esempio, quindi è bene sapere quale sia la proposta ideale per le vostre necessità.

PlayStation Plus Essential: perché sceglierlo e perché no

PlayStation Plus Essential

È il livello base dell’abbonamento, ha un costo di 8,99€ mensili. Si tratta del vecchio PlayStation Plus, il che significa che include:

Due giochi mensili

Raccolta di classici PS4 PlayStation Plus Collection

Accesso al gioco online

Alcuni sconti esclusivi

Chi dovrebbe abbonarsi a Essential e chi no, allora?

+ Chi vuole semplicemente giocare online

+ Chi è interessato agli sconti esclusivi su PlayStation Store

+ Chi gradisce qualche gioco on demand, ma non è particolarmente interessato

– Chi vuole tanti giochi on demand tra cui scegliere

– Chi spera di giocare usando anche il cloud

PlayStation Plus Extra: perché sceglierlo e perché no

PlayStation Plus Extra

È il livello medio dell’abbonamento, che costa 13,99€ mensili. Coinvolge tutti i benefici del livello precedente, ma ci aggiunge un’ampia selezione di giochi on demand per PS4 e per PS5. Significa, quindi, che include:

Tutti i benefici del livello precedente

Libreria on demand di giochi per PS4 e PS5

Potete vedere nel nostro articolo la lista completa dei giochi inclusi in PS Plus Extra.

Chi dovrebbe abbonarsi al livello Extra e chi no, allora?

+ Chi vuole una grande libreria di giochi tra cui scegliere in qualsiasi momento

– Chi è interessato solo a giocare online: per quello basta Essential

– Chi spera di giocare usando anche il cloud: per quello serve il livello Premium

PlayStation Plus Premium: perché sceglierlo e perché no

PlayStation Plus Premium

È il livello più altro dell’abbonamento, che costa 16,99€ mensili e include tutti i vantaggi possibili di PS Plus. Significa che, oltre ai benefici di tutti i livelli precedenti, include anche i classici delle vecchie generazioni e la possibilità di giocare in cloud.

Per riassumere, questo livello offre:

Tutti i benefici dei livelli precedenti

Libreria di retrogaming (PSOne, PS2, PSP, PS3 ma solo in cloud)

Possibilità di gioco in streaming cloud (anche su PC)

Potete vedere nel nostro articolo la lista completa dei giochi inclusi in PS Plus Premium, classici compresi.

Chi dovrebbe abbonarsi al livello Extra e chi no, allora?

+ Chi vuole rigiocare i grandi classici della storia PlayStation (che per ora sono ancora pochi, in catalogo)

+ Chi vuole giocare sfruttando il cloud senza dover scaricare i singoli giochi

– Chi è interessato solo a giocare online: per quello basta Essential

– Chi vuole giochi on demand, ma non pensa di usarli in streaming: vi basta Extra

– Chi non è interessato ai classici: inutile pagare di più se vi bastano Essential o Extra

Intanto, tenete d’occhio su Instant Gaming l’abbonamento Premium, che è di solito disponibile a prezzo ridotto.