Il nuovo PlayStation Plus, come vi abbiamo spiegato nella nostra dettagliata guida, includerà tre livelli di abbonamento: il secondo è PlayStation Plus Extra, che vanta dei giochi inclusi che spaziano nelle librerie di titoli per PS4 e per PS5. Sony ha anticipato che questo elenco di giochi dovrebbe arrivare a oltre 400 proposte, che si aggiungeranno via via alla collezione.

Per il momento, i primi giochi sono stati presentati il 16 maggio, ma aggiorneremo questo articolo quando ce ne saranno di nuovi, così da offrire agli abbonati e a chi vuole informarsi per scegliere se sottoscrivere o no l’abbonamento un quadro completo della libreria di giochi che potrà ottenere.

Sony ha già confermato che questi titoli saranno accessibili da PS4 e da PS5 (PS5 permette, infatti, di giocare in retrocompatibilità anche i titoli PS4 senza alcun tipo di problema). Di seguito, la lista completa aggiornata alla data che vedete in cima all’articolo.

Alcuni dei giochi inclusi in PlayStation Plus Extra

I giochi inclusi in PlayStation Plus Extra

PlayStation Studios

Alienation | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Bloodborne | FromSoftware, PS4

| FromSoftware, PS4 Concrete Genie | Pixelopus, PS4

| Pixelopus, PS4 Days Gone | Bend Studio, PS4

| Bend Studio, PS4 Dead Nation Apocalypse Edition | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Death Stranding e Death Stranding Director’s Cut | Kojima Productions, PS4/PS5

| Kojima Productions, PS4/PS5 Demon’s Souls | Bluepoint Games, PS5

| Bluepoint Games, PS5 Destruction AllStars | Lucid Games, PS5

| Lucid Games, PS5 Everybody’s Golf | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Ghost of Tsushima Director’s Cut | Sucker Punch, PS4/PS5

| Sucker Punch, PS4/PS5 God of War | Santa Monica Studio, PS4

| Santa Monica Studio, PS4 Gravity Rush 2 | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Gravity Rush Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Horizon Zero Dawn | Guerrilla, PS4

| Guerrilla, PS4 Infamous First Light | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Infamous Second Son | Sucker Punch, PS4

| Sucker Punch, PS4 Knack | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LittleBigPlanet 3 | Sumo Digital, PS4

| Sumo Digital, PS4 LocoRoco Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 LocoRoco 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Marvel’s Spider-Man | Insomniac Games, PS4

| Insomniac Games, PS4 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Insomniac Games, PS4/PS5

| Insomniac Games, PS4/PS5 Matterfall |Housemarque, PS4

|Housemarque, PS4 MediEvil | Other Ocean, PS4

| Other Ocean, PS4 Patapon Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Patapon 2 Remastered | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Resogun | Housemarque, PS4

| Housemarque, PS4 Returnal | Housemarque, PS5

| Housemarque, PS5 Shadow of the Colossus | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 Tearaway Unfolded |Media Molecule, PS4

|Media Molecule, PS4 The Last Guardian | Japan Studio, PS4

| Japan Studio, PS4 The Last of Us Remastered | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 The Last of Us: Left Behind | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Until Dawn | Supermassive Games, PS4

| Supermassive Games, PS4 Uncharted The Nathan Drake Collection |Naughty Dog, PS4

|Naughty Dog, PS4 Uncharted 4: Fine di un Ladro | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 Uncharted: L’Eredità Perduta | Naughty Dog, PS4

| Naughty Dog, PS4 WipEout Omega Collection | Clever Beans e Creative Vault Studios, PS4

Third party

Ashen | Annapurna Interactive,PS4

| Annapurna Interactive,PS4 Assassin’s Creed Valhalla*** | Ubisoft, PS4/PS5

| Ubisoft, PS4/PS5 Batman: Arkham Knight | WB Games, PS4

| WB Games, PS4 Celeste | Maddy Makes Games, PS4

| Maddy Makes Games, PS4 Cities: Skylines | Paradox Interactive, PS4

| Paradox Interactive, PS4 Control: Ultimate Edition | 505 Games, PS4/PS5

| 505 Games, PS4/PS5 Dead Cells | Motion Twin, PS4

| Motion Twin, PS4 Far Cry 3 Remaster*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Far Cry 4*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Final Fantasy XV Royal Edition | Square Enix Co. LTD, PS4

| Square Enix Co. LTD, PS4 For Honor*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Hollow Knight | Team Cherry, PS4

| Team Cherry, PS4 Marvel’s Guardians of the Galaxy | Square Enix Co. LTD., PS4/PS5

| Square Enix Co. LTD., PS4/PS5 Mortal Kombat 11 | WB Games, PS4/PS5

WB Games, PS4/PS5 Narutoshippuden: Ultimate Ninja Storm 4 | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 NBA 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 Outer Wilds | Annapurna Interactive, PS4

| Annapurna Interactive, PS4 Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games, PS4

| Rockstar Games, PS4 Resident Evil | Capcom Co., Ltd, PS4

| Capcom Co., Ltd, PS4 Soulcalibur VI | Bandai Namco Entertainment Inc., PS4

| Bandai Namco Entertainment Inc., PS4 South Park: The Fractured but Whole*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 The Artful Escape | Annapurna Interactive, PS4/PS5

| Annapurna Interactive, PS4/PS5 The Crew 2*** | Ubisoft, PS4

| Ubisoft, PS4 Tom Clancy’s The Division*** | Ubisoft, PS4

Con “***” la lista indicata i giochi inclusi grazie all’abbonamento Ubisoft Classic+: diversi classici del noto produttore francese, infatti, sono parte del prezzo che pagate per il vostro abbonamento a PS Plus Extra. Questo significa che, oltre ai giochi dei PlayStation Studios e delle altre terze parti, come potete vedere l’abbonamento include anche un’ampia selezione di produzioni Ubisoft, da Assassin’s Creed Valhalla a For Honor.

Al momento non sappiamo se la disponibilità di questi giochi (soprattutto di quelli non prodotti da Sony) sia da intendersi come illimitata, o se alcuni saranno via via sostituiti. Sicuramente, è previsto l’arrivo di ulteriori nomi in futuro, e vi forniremo aggiornamenti appena ce ne saranno.

Il prezzo di PS Plus Extra, ricordiamo, è di 13,99€ al mese, o in alternativa 39,99€ al trimestre, o 99,99€ all’anno.