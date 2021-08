Quake Remastered esiste davvero: annunciato e disponibile da ora

Da qualche giorno era nell’aria il ritorno di Quake, e la conferma è arrivata direttamente dalla QuakeCon 2021 che ha preso il via proprio in queste ore.

Come svelato nel corso dell’evento, Quake Remastered è già realtà ed è appena giunto tra noi, anche su Xbox Game Pass.

Il franchise ha recentemente spento la venticinquesima candelina e in occasione di questa importante ricorrenza il creatore John Romero ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua nascita.

Più o meno nello stesso periodo erano giunti rumor su un eventuale reboot con protagonista femminile, tuttora non confermati.

Quake Remastered è già apparso su PlayStation Store ed è disponibile per l’acquisto da adesso.

Si tratta del gioco originale, lanciato nel 1996, in versione rimasterizzata con supporto 4K e widescreen, modelli poligonali migliorati, illuminazione dinamica, nuovo filtro anti aliasing e tante altre feature introdotte per l’occasione.

Saranno inoltre disponibili DLC nuovi e classici accompagnati dall’espansione inedita Dimension of The Machine, ambientata nell’area più profonda del labirinto.

Presente una modalità multigiocatore (anche cooperativa) online e locale grazie alla quale sarà possibile sfidare i nostri amici, 8 in rete e 4 su schermo condiviso.

Inclusa anche la possibilità di scaricare mod gratuite e missioni aggiuntive nonché la funzionalità di cross-play.

Il titolo è già disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S (anche su Xbox Game Pass) e Nintendo Switch.

Si tratta di un ottimo rilancio per la QuakeCon dopo l’annullamento della scorsa edizione a causa della pandemia.

È un momento favorevole per il ritorno di alcune saghe molto amate, seppur non tutte paragonabili all’IP di id Software, e sembra che la prossima a subire questo trattamento sarà quella di GTA.

Se gli FPS non fanno per voi e state ancora sperando in un remaster (o sequel) di Bloodborne è ora di ricredervi: la notizia è stata smentita anche da un generatore automatico.