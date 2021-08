GTA Remastered Trilogy “rinviato”? Insider svela la finestra di lancio

Nonostante manchi ancora un annuncio ufficiale da parte di Rockstar Games, nelle ultime ore stanno arrivando sempre più conferme da fonti autorevoli dell’esistenza di GTA Remastered Trilogy.

Ricordiamo che la trilogia dovrebbe includere tre dei capitoli più amati della serie Grand Theft Auto: si tratterebbe di GTA III, San Andreas e Vice City.

La prima conferma è arrivata pochi giorni fa direttamente da Kotaku: alcune fonti avevano infatti svelato come Take-Two e Rockstar Games stessero preparando questa raccolta, che avrebbe dovuto essere in uscita entro la fine dell’anno.

La notizia farebbe senza dubbio felici i fan della serie, dato che si tratta di titoli storici e particolarmente apprezzati: di recente alcuni appassionati hanno deciso addirittura di realizzare loro stessi il remake di Vice City.

Il noto insider Tom Henderson (via GamingBolt) in alcuni su post ha svelato che, secondo quando ha appreso, le voci sull’esistenza di GTA Remastered Trilogy sarebbero effettivamente veritiere, confermando l’affidabilità delle fonti.

Tuttavia, il giornalista ritiene che la data precedentemente riportata non sarebbe corretta: ricordiamo che le fonti di Kotaku avevano segnalato come l’uscita avrebbe dovuto essere prevista per la fine di ottobre o l’inizio di novembre.

Secondo Tom Henderson, l’effettiva finestra di lancio della trilogia sarebbe segnata ad un generico 2022, lasciando dunque intendere che il gioco potrebbe essere stato rinviato.

Sometime in 2022. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 18, 2021

Le voci iniziali infatti suggerivano che l’idea di Rockstar fosse quella di rilasciare questa trilogia insieme alla nuova versione di GTA V, come ringraziamento per la fiducia data per aver acquistato nuovamente il gioco.

Se l’indiscrezione dovesse venire confermata, vorrebbe dire che i piani della software house sarebbero cambiati in corsa, rendendo dunque possibile l’arrivo di GTA Remastered Trilogy solo successivamente all’uscita del quinto capitolo in versione next-gen.

Naturalmente, ricordiamo che non è ancora arrivato alcun annuncio ufficiale che abbia svelato ufficialmente la trilogia di GTA, pertanto invitiamo i nostri lettori a prendere questo rumor con le dovute precauzioni, in attesa di ulteriori novità sull’argomento.

In ogni caso, Rockstar Games sta puntando fortemente sulla versione next-gen di GTA V: recentemente PlayStation ha confermato le feature next-gen dell’edizione PS5.

Non sorprende la volontà degli sviluppatori di continuare a investire sul quinto capitolo della serie, dato che ogni giorno riesce a incassare cifre incredibili.

Nel frattempo, un noto attore si augura che GTA V possa diventare una serie televisiva, sottolineando che sarebbe incredibile per via del suo cast.