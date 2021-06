Quake, reboot con campagna e protagonista femminile? Nuovo rumor

Dopo l’acquisizione di tutto il gruppo Bethesda, si sono moltiplicate le voci che vorrebbero Microsoft al lavoro sul riportare in vita alcuni brand storici, tra cui ci sarebbe anche un possibile reboot di Quake.

L’IP del titolo appartiene infatti a Id Software, gli autori dell’eccellente Doom Eternal, che dopo il successo ottenuto nel riportare in vita una delle saghe che hanno fatto la storia degli sparatutto in prima persona potrebbero riuscire a fare altrettanto con un altro brand di successo.

Come riportato da Game Rant, l’indiscrezione arriva l’affidabile insider Shpeshal Nick, legato al mondo Xbox, che durante il suo ultimo podcast Xbox Era avrebbe anche svelato alcuni dettagli sul reboot di Quake.

Secondo l’insider, ad occuparsi del nuovo titolo sarebbe sempre Id Software, che sarebbe aiutata nel processo da MachineGames, che ha già collaborato al reboot di Wolfenstein, e dovrebbe includere sia una campagna in single player che il multigiocatore.

(Rumor) On the latest Xbox Era podcast, Shpeshal Nick says Quake Reboot possibly in the works? 👀🧂

Details:

• ID Software

• MachineGames is helping out ID Softworks

• Female protagonist

• It has both singleplayer & multiplayer

Source: (1:04:04)https://t.co/K9NYYEKSaY pic.twitter.com/t9tAdUePuW

— Idle Sloth (@IdleSloth84) June 20, 2021