Quake compie 25 anni, Romero: “difficile da fare, ma grandioso”

Quake compie oggi 25 anni, aggiungendo un’altra candelina ad una serie amatissima e in particolare dalla community PC.

id Software è andata oltre il franchise, concentrando i propri sforzi su reboot come DOOM Eternal, ma questo non vuol dire che l’IP sia dimenticata.

Tutt’altro, il creatore John Romero – non più in id, ma sempre attivo nel gaming – ha ricordato la ricorrenza con una serie di tweet.

Nello specifico, Romero ha ricordato come «Quake è stato un gioco difficile da fare, ma si è dimostrato grandioso».

Happy 25th birthday to Quake! Quake was a tough game to make, but it turned out great. The team worked hard to get this game out with the features we wanted in: a full 3D texture-mapped world, internet multiplayer, in-game console with lots of changeable variables (1/2) pic.twitter.com/d4bxF2N0AS

— 𝕵𝖔𝖍𝖓 𝕽𝖔𝖒𝖊𝖗𝖔 (@romero) June 22, 2021