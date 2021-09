PSP, stilata la classifica dei 20 migliori titoli per la storica portatile

La PSP è sicuramente ricordata come una delle console portatili di maggior impatto, specie quelle targate Sony e PlayStation.

Senza nulla togliere a giganti come la famiglia di Nintendo 3DS, nonostante le grandi potenzialità la PlayStation Portable non è purtroppo stata in grado di replicare il successo delle console handheld della Grande N.

Vero anche che i titoli di PSP sono ancora acquistabili all’interno dello store, nonostante i cambi di rotta iniziali di Sony.

Del resto, le foto di una fantomatica “nuova” PSP hanno palesemente mandato in estasi i fan, cosa questa che dimostra un certo affetto da parte della community.

La PS Vita è stata il successore di PSP.

I migliori giochi per PSP coprono una vasta gamma di generi e budget, inclusi indie come N+ o spin-off AAA portatili come Burnout Legends, God of War: Ghost of Sparta, Syphon Filter: Dark Mirror, Crisis Core: Final Fantasy VII e Daxter.

Proprio questi ultimi hanno aiutato Sony a farsi strada nel mercato delle console portatili, dominato per anni da Nintendo.

Ora, la redazione di GameSpot ha stilato la lista dei 20 migliori giochi per PSP, elencati in ordine alfabetico:

Burnout Legends

Crisis Core: Final Fantasy VII

Crush

Daxter

Final Fantasy Tactics: The War of the Lions

God of War: Ghost of Sparta

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Jeanne d’Arc

LocoRoco 2

Lumines

Metal Gear Acid

Metal Gear Solid: Peace Walker

N+

Patapon 3

Puzzle Quest: Challenge of the Warlords

Ratchet & Clank: Size Matters

Shin Megami Tensei: Persona 3 Portable

Syphon Filter: Dark Mirror

Tactics Ogre: Let Us Cling Together

Wipeout Pure

Ricordiamo in ogni caso che il ritorno di PSP era già stato ventilato alcuni mesi fa, con alcuni concept che tiravano in ballo anche il 5G.

Parlando invece della successiva PS Vita, avete letto che nonostante il destino sfortunato della piattaforma stanno uscendo pure dei nuovi giochi ad allietare i fan?

Infine, se amate le console portatili ricordiamo che è in dirittura d’arrivo anche Steam Deck, la piattaforma handheld targata Valve davvero molto particolare.