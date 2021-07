PS Vita, l’ultimo gioco esce domani (e c’è una sorpresa)

PS Vita è l’ultima (e un po’ sfortunata) console portatile di Sony, in procinto di salutare per sempre i giocatori visto che a breve non saranno rilasciati nuovi giochi.

Al netto dell’insuccesso commerciale, PlayStation Vita è sicuramente molto amata da fan, tanto che anche vari sviluppatori non hanno mai interrotto il loro supporto alla piattaforma.

L’ultimo chiodo sulla bara Sony lo aveva piazzato vari mesi fa, annunciando la chiusura del PlayStation Store legato a PS Vita e PS3, sebbene la compagnia abbia poi deciso di fare un passo indietro dopo alcune proteste da parte dei giocatori.

Vero anche che alcune settimane fa era stato confermato ufficiosamente che Vita avrebbe presto ricevuto un ultimo gioco, mettendo così la parola fine alla piattaforma handheld di Sony.

Mentre lo store di PS Vita rimarrà quindi aperto in futuro, un paio di sviluppatori indipendenti hanno confermato a PushSquare che i loro progetti rispetteranno la scadenza e faranno uscire due titoli, gli ultimi ad approdare sulla console.

Il primo è Russian Subway Dogs: ispirato ai veri cani randagi che popolano metropolitana di Mosca, questo arcade di Spooky Squid Games ci chiamerà a rubare cibo e vodka (proprio così) in una campagna e una modalità arcade generata proceduralmente.

Il secondo gioco si chiama invece Ultra Mission: si tratta di uno sparatutto top-down di Gumbo Machine, ispirato a personaggi come Robotron 2084.

Con un sistema di gioco potenzialmente infinito, il titolo promette un’esperienza arcade che, nonostante abbia un budget di soli 2,99 dollari, avrà una longevità davvero invidiabile.

The Date: 01-12-2081

The Location: Otto Labs HQ

The Objective: Figure out what the heck is going on!

Our upcoming title, Ultra Mission, features 20 levels of arcade action. #VitaIsland gets first dibs on this new game, as Ultra Mission launches FIRST on #PSVita, in July 2021. pic.twitter.com/D0kWIksKG9

— Gumbo Machine™ (@Gumbo_Machine) June 25, 2021