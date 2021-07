PSP 5G, concept teorizza una portatile next-gen Sony

PSP è stata lanciata quindici anni fa, riscuotendo un successo che PS Vita non riuscì del tutto a raccogliere malgrado le sue ottime potenzialità. A distanza di tutto questo tempo, sono ancora molti gli utenti affezionati alle portatili di Sony, e uno di loro ha tentato di immaginarne il futuro.

La seconda console ha ospitato titoli del calibro di Uncharted L’Abisso d’Oro, ha saputo vantare una serie di feature interessanti ma non del tutto sfruttate (tra cui il touchpad posteriore) nonché una qualità generale di indubbio valore.

Il recente annuncio di Nintendo Switch OLED ha involontariamente riportato alla memoria proprio PS Vita, che già nel 2012 poteva vantare uno schermo simile.

Da qualche mese è in cantiere uno stop definitivo all’uscita di nuovi giochi per la console, scelta che renderà l’insospettabile Russian Subway Dogs l’ultimo titolo per la sorella di PSP.

I fan delle due portatili sono ancora numerosi, e sembrano essersi “risvegliati” in tempi recenti, spinti anche dalla scelta (in seguito rivista) della chiusura degli store dedicati.

Ora come ora, l’eventualità che Sony abbia in cantiere una nuova console che possa raccogliere l’eredità di PSP e PS Vita appaiono davvero remote. Conscio di questa situazione, un utente ha deciso di porre rimedio autonomamente.

La “nuova” PSP si è mostrata in un apposito trailer intitolato Sony PlayStation PSP 5G. Si tratta di un tentativo di “ammodernare” la prima portatile del colosso nipponico per immaginare come potrebbe inserirsi nel mercato attuale (via ResetEra):

Mostrata in ben due colorazioni (nero e bianco), il prototipo vanta uno spessore nettamente inferiore rispetto a quello visto in passato su PSP e PS Vita, e appare molto simile a Nintendo Switch Lite.

Somiglianza che passa per il design dei tasti dorsali e per la struttura stondata, priva delle parziali asperità che caratterizzavano i due hardware appena citati.

Come suggerisce il nome, PSP 5G è stata immaginata come dotata della quinta generazione della tecnologia di telefonia mobile, netto upgrade rispetto a quanto visto con PS Vita, limitata al vecchio 3G.

Naturalmente si tratta di un concept privo di qualsiasi ufficialità, che si limita ad immaginare un’erede che possa raccogliere le caratteristiche di entrambe le console.

Nonostante sia solo una fantasia, i fan hanno comunque accolto il progetto con entusiasmo, dicendosi convinti che «non ci sarà mai un’altra portatile di Sony».

Intanto, un videogiocatore ha scoperto come accedere al negozio web di PSP, PS Vita e PS3, mostrando ancora una volta come l’impegno e la solerzia degli appassionati non abbiano confini.

La chiusura dello store di PSP è stata confermata, ma non tutto è perduto: i giochi per la prima portatile saranno ancora acquistabili su PS3 e PS Vita tramite PlayStation Store.

Tra conferme, smentite e dietrofront, 35 giochi per PSP spariranno per sempre: se avete timore che tra di loro ci sia qualche titolo che volete recuperare, ricordatevi di dare un’occhiata alla lista.