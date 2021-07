PlayStation Store, dietrofront di Sony: tornano in vendita i giochi PSP

Qualche mese fa, Sony aveva annunciato la chiusura dei PlayStation Store legati a PS3, PS Vita e PSP, causando malcontento per quella fascia di utenza che ancora sfrutta pienamente queste console.

La casa di PlayStation aveva però deciso di fare un passo indietro riguardante gli store di PS3 e PS Vita, confermando però la decisione nei confronti di PlayStation Portable, rendendo dunque impossibile acquistare giochi per quella console.

Non si è trattato della prima volta in cui Sony ha deciso di cambiare idea su alcune decisioni troppo restrittive, come successo ad esempio nel caso della retrocompatibilità, sulla quale adesso PlayStation investirà di più.

Anche nel caso del cross-play, contro il quale PlayStation si è storicamente opposta in più occasioni, sembra esserci stata una grande apertura, dato che Sony ha dichiarato di volerlo supportare adeguatamente.

Come riportato da Kotaku, Sony avrebbe trovato una soluzione per fare in modo che gli utenti non rinuncino ai videogiochi disponibili su PSP, procedendo però ugualmente con la rimozione dello store dedicato alla console portatile.

Nella pagina ufficiale di PlayStation UK è stata infatti inserita una nota importante, che segnala come i videogiochi per PSP saranno ancora disponibili per l’acquisto attraverso lo store di PS3 e PS Vita.

Gli utenti non potranno dunque più cercare giochi da acquistare attraverso il negozio online di PSP, ma dovranno necessariamente passare per quello delle altre due console per poterli recuperare.

Tuttavia, dato che lo store di PlayStation Portable verrà comunque chiuso, non sarà possibile acquistare e scaricare contenuti in-game per i titoli della console portatile.

La nuova nota è attualmente disponibile solo nella versione UK del sito ufficiale di PlayStation, ma Kotaku ha ricevuto conferme da Sony che i giocatori potranno acquistare giochi PSP attraverso il PlayStation Store delle altre console.

Nonostante molti utenti potrebbero restare delusi dal confermato addio del negozio digitale di PlayStation Portable, Sony dovrebbe essere riuscita a trovare un buon compromesso per garantire che una parte della storia dei videogiochi non possa andare perduta.

Questa mossa impedirà dunque a 35 giochi PSP di sparire per sempre, rendendo dunque possibile acquistarli ancora oggi.

Dovrà però essere necessario utilizzare l’apposito store dedicato: alcuni mesi fa un fan ha scoperto come continuare ad accedere alla versione web per fare acquisti.

La pirateria ha sicuramente rappresentato un problema per le vendite di PSP: un ex sviluppatore di Bend Studio ha ammesso che Sony sottovalutò fortemente il fenomeno.