PSP, le foto di una “nuova” versione della console fanno impazzire i fan

La console portatile di Sony, la leggendaria PSP, è un hardware che è rimasto nei cuori di tutti i videogiocatori ed in particolare quelli PlayStation.

La PSP ha dovuto sfidare il mondo delle portatili Nintendo, confrontandosi anche con dei colossi come la famiglia di Nintendo 3DS e, nonostante le grandi potenzialità, non è mai riuscita ad imporsi eccessivamente sul mercato.

Una console che ha anche subito il giogo della pirateria, che Sony a quanto pare sottovalutò in maniera clamorosa come raccontano alcuni sviluppatori.

Nonostante tutto, però, i videogiochi di PSP sono ancora acquistabili all’interno dello store, nonostante i cambi di rotta iniziali di Sony.

Ogni tanto riemergono dei fantomatici design di una nuova console portatile, e qualcuno spera sempre che Sony possa tornare sui suoi passi e riprovarci nel mercato delle portatili.

Come in questi giorni, dove Twitter è esploso per via di un render 3D di una fantomatica nuova PSP che però, come riporta DualShockers, è falso.

Il tweet è arrivato con un tempismo veramente infido, perché con il PlayStation Showcase 2021 in arrivo qualcuno ha pensato di poter vedere di nuovo giochi come God of War: Ghost of Sparta in azione.

Someone sent me images of an alleged new Sony PSP.

Definitely the best render that I’ve seen. So if these are indeed real, Sony’s just going to obliterate the portable gaming market, imo.

Thoughts?#PSP #PlayStationPortable #PS5Portable pic.twitter.com/MJlN8BfPLk

— Daniel (@ZONEofTECH) September 8, 2021