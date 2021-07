PS Vita, stop di Sony ai nuovi giochi? Ecco quando uscirebbe l’ultimo titolo

PS Vita, l’ultima console portatile prodotta da Sony, sembrerebbe ormai molto vicina alla fatidica data in cui non potranno più essere rilasciati nuovi giochi.

Nonostante non sia stata un grande successo a livello commerciale, PlayStation Vita è una piattaforma che è rimasta nel cuore di tanti appassionati, che ancora oggi è stata supportata dai fan e dai sviluppatori.

Pochi mesi fa Sony aveva infatti annunciato la chiusura del PlayStation Store legato a PS Vita e PS3, salvo poi aver deciso di fare un passo indietro dopo le proteste degli utenti.

In ogni caso, la compagnia sembrava intenzionata a non permettere più la pubblicazione di nuovi giochi: le ultime informazioni dicevano che già da agosto non sarebbe stato più possibile rilasciare ulteriori titoli.

Un nuovo rumor diffuso da Kotaku sosterebbe però che la data dello stop di Sony potrebbe essere stata addirittura anticipata rispetto alle previsioni iniziali.

Secondo la testata, PS Vita potrebbe non riuscire a ricevere più giochi a partire dal 20 luglio, ultima giornata in cui sarebbe possibile pubblicare nuovi prodotti videoludici.

L’ultimo videogioco che potrebbe essere pubblicato su PS Vita dovrebbe essere dunque il porting di Russian Subway Dogs, un titolo uscito inizialmente su PC e Mac, ma il cui autore voleva fortemente convertire anche sulla console portatile di Sony.

Si tratta unicamente di un progetto realizzato per passione, e non di una scelta di business, secondo quanto dichiarato dall’autore: per questo motivo aveva cercato di accelerare la produzione dopo aver sentito le prime voci sulla chiusura di PlayStation Store.

In ogni caso, questa decisione non impedirà agli utenti di continuare ad acquistare giochi sulla console portatile, dato che da questo punto di vista Sony ha fatto un passo indietro: semplicemente gli sviluppatori non potranno più pubblicare nuovi prodotti su questa periferica.

Al momento si tratta comunque di una voce di corridoio non confermata da fonti ufficiali: vi terremo ovviamente informati nel caso dovessero emergere ulteriori novità sul futuro di questa console.

Nonostante non sia più possibile ufficialmente accedere alla versione web dello store PS Vita, alcuni fan sono riusciti a trovare una soluzione per accederci nuovamente e fare acquisti.

Un ex dipendente Sony ha dichiarato che l’azienda ha provato a «fare fuori» la console per diversi anni, avendola vista come un fallimento.

Ha inoltre svelato il motivo per cui PS Vita utilizzasse delle memory card proprietarie, spiegando che sarebbe stata una mossa di Sony per provare a limitare gli hack.